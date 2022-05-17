Минобороны получило от Уралвагонзавода эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв»

Входящий в «Ростех» Уралвагонзавод отправил в российские войска эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв».

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«На "Уралвагонзаводе" состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М "Прорыв" в адрес министерства обороны РФ», — приводится сообщение компании.

Отмечается, что танки освятил настоятель храма Димитрия Донского протоирей Иоанн Брагин.

Т-90М, разработанный Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения и поступивший в российскую армию в августе прошлого года, приспособлен к действиям в условиях современного боя. В «Ростехе» «Прорыв» называют самой совершенной машиной в семействе танков Т-90. У нее полностью заменена башня, что позволило в несколько раз улучшить защиту, увеличить внутренний бронетанковый объем, разместить вновь вводимое оборудование и сделать условия работы экипажа комфортнее. Кроме того, конструкция новой башни позволяет перераспределить боеукладку, что значительно повысило живучесть экипажа. Помимо установки новой башни специалисты предприятия провели глубокую модернизацию силовой и трансмиссионной установок, ходовой части, а также значительно усовершенствовали бронестойкость машины. Для повышения точности огня и сокращения времени подготовки к стрельбе танк оборудован современным панорамным прицелом командира и автоматизированной системой управления огнем, что позволяет вести круговой обзор, поиск, распознавание и захват целей и передавать данные наводчику с автоматическим вводом всех поправок. Дизельный двигатель мощностью 1130 л.с., разработанный «ЧТЗ-Уралтрак», обеспечивает Т-90М не только высокие скоростные характеристики, но и топливную экономичность и большой запас хода, в том числе — при экстремально высоких температурах.

В числе преимуществ нового танка указывается возможность работать в единой системе управления тактического звена во взаимодействии с другими видами и родами войск, что достигается обеспечением «Прорыва» современными системами средств связи и высококачественной электронной «начинкой» боевой машины.