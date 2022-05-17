Мораторий на банкротство: исключений пока не будет

Минэкономразвития раскритиковало законопроект, внесенный в Госдуму депутатом от ЛДПР Станиславом Наумовым. Согласно документу, предоставлять защиту от взыскания долгов предлагалось исключительно лицам, имеющим признаки несостоятельности. При этом для приостановки исполнительного производства по «старым» долгам должнику пришлось бы направить заявление приставу.

Статья по теме: Мораторий на банкротство: важнейшие аспекты

Фактически это означало бы, что банкам разрешается взыскивать задолженности, возникшие у компаний еще до введения в России моратория на банкротство из-за санкций. Сами банки уже предложили наделить кредиторов правом через суд лишать должников защиты мораторием, если возникновение долгов не связано с обстоятельствами, явившимися основанием для введения моратория, либо причины неисполнения обязательств возникли не позднее, чем за три месяца до его объявления.

Сейчас такой возможности у кредиторов нет, а отказаться от моратория подпавший под него может исключительно по собственному желанию.

Частичный мораторий не будет справедливым

В Минэкономразвития предложение сразу же раскритиковали. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в министерстве, предлагаемые изменения могут свести на нет положительный эффект моратория на банкротство. «Внесенный законопроект может нивелировать положительный эффект моратория, создавая дополнительные барьеры и ограничения для участников хозяйственного оборота», — цитирует агентство пресс-службу МЭР.

Впрочем, в материале уточняется, что в настоящее время с участием профильных федеральных органов исполнительной власти ведется обсуждение изменений механизма моратория. Проводится и комплексная оценка последствий тех или иных изменений.

Напомним, что правительство России с 1 апреля на полгода ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он распространяется на организации и граждан, включая индивидуальных предпринимателей.

Ранее само Минэкономразвития допускало возможность иного подхода. Министерство подготовило законопроект, согласно которому до конца 2022 года на время действия моратория исполнительные производства, возникшие до его объявления, не должны были приостанавливаться. На этом настаивала Федеральная налоговая служба (ФНС).

«Мы уже проходили через частичный мораторий, связанный с COVID-19, — напомнила “Эксперту” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. — Это было, откровенно говоря, несправедливо. Деление на пострадавшие и не пострадавшие отрасли является весьма условным. Так или иначе пострадали абсолютно все. Сейчас — на середине пути — также бессмысленно что-то менять».

Эксперт отметила, что механизм уже заработал. Однако он заработал не сразу, потому что всем в любом случае надо было адаптироваться: и судам, и приставам. Снова сейчас менять схему и тратить время на адаптацию нет никакого смысла. Более того, деление на пострадавших и «не очень пострадавших» опять же может быть не слишком справедливым.

Эксперт предположила, что предлагать написать заявление о применении моратория самому должнику может лишь человек, который ни разу лично не взаимодействовал со службой судебных приставов. ФССП, по мнению Полины Гусятниковой, в нашей стране работает очень медленно. Такие заявления будут обрабатывать долго. Пока они будут обрабатываться, деньги уже давно будут списаны, возвращать их потом придется через суд.

Опять же, предложение применять мораторий только в отношении тех, у кого есть признаки банкротства, на практике означает, что придется отменить все то, что уже сделано. Надо будет заново ввести механизм проверки на неплатежеспособность, кредиторы заново начнут обращаться в суд, суд будет устанавливать признаки неплатежеспособности и так далее. То есть все благие начинания будут нивелировано. Это откатит нас назад, и, главное, непонятно, как все это реализовать на практике, подчеркнула эксперт.

«Не могу расценить инициативу ЛДПР как адекватную и эффективную, — заявил “Эксперту” Игорь Вирфель, арбитражный управляющий. — Раньше срок планирования составлял год, три, пять. Сейчас — день, неделя, месяц. За месяц вполне реально из благополучной компании превратиться в компанию, имеющую признаки банкротства. Бизнесу нужно время для выстраивания новых логистических цепочек. Быстро это сделать невозможно. Я не исключаю, что мораторий будет продлен еще на шесть месяцев, но уже в более узком формате. И вот тогда часть компаний будет выведена из-под моратория».

Мораторий не должен распространяться на благополучные компании

Идею выведения из-под моратория лиц, которые не являются неплатежеспособными, можно оценить и как положительную, заметила в беседе с корреспондентом «Эксперта» старший юрист компании РКТ Анна Ившина. Однако время формулировки законопроекта вызывают у нее ряд вопросов.

Во-первых, указала юрист, Верховный Суд РФ в постановлении Пленума от 24.12.2020 № 44, посвященном мораторию на банкротство, уже отдельно отметил, что положения о запрете начисления штрафных санкций не применяются к платежеспособным должникам, а руководитель неплатежеспособного должника может быть привлечен к субсидиарной ответственности за неподачу заявления о банкротстве.

То есть фактически сделаны первые шаги к исключению распространения моратория на платежеспособных лиц. В период первого ковидного моратория такая практика не получила своего развития, в то же время тотальность действующего законодательства должна привести к развитию положений Пленума в судах.

Во-вторых, толкование положений закона о банкротстве в их взаимосвязи позволяет прийти к выводу на отдельно взятом примере с неустойками, что в том случае, если лицо может платить — оно не является должником.

По мнению эксперта, корректировка ст. 9.1 Закона о банкротстве, таким образом, не является обязательным условием для вывода из-под действия моратория платежеспособных лиц. Необходимо лишь изменить подходы судов, что является вполне реальным даже в условиях сложной экономической ситуации в стране, поэтому законопроект, внесенный ЛДПР, вряд ли будет принят в том виде, в котором он предложен.

Естественно, что подход, при котором мораторий распространяется на всех без исключения, приводит к злоупотреблениям, что негативно сказывается на в целом экономике, отметила Анна Ившина. Ведь если твой контрагент не платит тебе по своим долгам, то ты вряд ли сможешь заплатить своим кредиторам, что приведет к так называемому эффекту «домино», когда разрыв цепочки денежных потоков негативно скажется на всех участниках.

Договоры должны соблюдаться, а обязательства должны исполняться, тем более в кризисные периоды. Поэтому бороться со злоупотреблением ограничениями моратория со стороны платежеспособных компаний необходимо. В то же время, подчеркнула эксперт, это возможно и при текущем законодательстве.

Руководитель практики «Реструктуризация и банкротство» коллегии адвокатов «Регионсервис», адвокат Павел Кирсанов, обратил внимание «Эксперта», что введение в России тотального моратория не должно вводить в заблуждение относительного его предназначения — защиты лиц, которые реально пострадали.

Мораторий не направлен на защиту тех, кто не пострадал в результате введения санкций и может исполнять свои обязательства перед кредиторами, или, наоборот, не может исполнять эти обязательства, но по причинам, возникшим еще до начала санкционного давления на РФ, пояснил юрист.

Правительство, вводя мораторий на банкротство, сразу не определило наиболее пострадавших от санкций лиц потому, что в отличие от первого моратория, введенного в связи с действием ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, сделать это было практически невозможно, констатировал Павел Кирсанов. Боле того, по его мнению, со временем ситуация не изменилась.

При этом, никто никогда и не предполагал, что мораторий должен распространяться на благополучные компании. Вопрос в том, как их правильно вывести их из-под его действия, заметил Павел Кирсанов.

Основания для изменения правил применения моратория имеются, но точно не тем путем, который предлагается в обсуждаемом законопроекте, уверен эксперт. Вопреки идее законопроекта, решая вопрос применения моратория, суд должен оценивать не формальные признаки банкротства, а платежеспособность должника. Если последний неплатежеспособен, то нужно выяснить, в какой момент он таковым стал.

В связи с этим имеет право на существование предлагаемый банками механизм лишения платежеспособных кредиторов мораторной защиты. Достаточно вспомнить, что закон уже допускает возможность взыскания финансовых санкций, начисленных за период действия моратория, если кредитор докажет, что должник не пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для его введения, а ссылка на указанные обстоятельства является проявлением заведомо недобросовестного поведения, пояснил юрист.

Однако это одно из исключений. По общему же правилу мораторий применяется формально, а причины, по которым возникла задолженность, ее связь с основанием для введения моратория, а также период ее возникновения, не имеют значения и не исследуются сейчас судом на стадии принятия к производству заявления о признании должника банкротом, обратил внимание Павел Кирсанов.

Внедрение механизма лишения кредиторов мораторной защиты предполагает переход от формального подхода к неформальному. Такой подход, во-первых, не может навредить должникам, которые пострадали в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, и позволит защитить кредиторов, которые стали жертвами недобросовестных должников. Во-вторых, он будет способствовать поддержанию экономики, резюмировал эксперт.