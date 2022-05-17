Москва субсидирует ставки по кредитам для начинающего бизнеса

Как сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, в рамках городской программы льготного кредитования правительство Москвы предоставляет поручительства и субсидирует ставки по займам для начинающих предпринимателей, зарегистрированных в городе не более года назад.

«Город выступает поручителем и субсидирует 14 процентов ставки по кредиту — на величину ключевой ставки Центробанка. Благодаря этому у начинающих предпринимателей есть возможность получить заем на льготных условиях — вплоть до ноля процентов годовых», — приводит слова вице-мэра официальный сайт правительства Москвы.

Как сообщается, сниженная ставка будет действовать в течении года. В зависимости от выбранного банка она составит от ноля до 18 процентов. Заемные средства предоставляются на срок до трех лет, максимально можно получить до 5 миллионов рублей. Главное условие предоставления подобной льготы, как уже упоминалось, — заемщик должен быть зарегистрирован в качестве налогоплательщика не более года назад.

Уточняется, что к данной программе уже присоединились «Сбербанк», «Промсвязьбанк» и банк «Открытие». Последний, с учетом субсидирования ставки, предлагает молодому бизнесу кредиты под ноль процентов годовых.