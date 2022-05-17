Не гори. Ясно?

Сильнее всего в последние дни горели леса в Амурской, Курганской, Иркутской и Тюменской областях, Хабаровском и Красноярском краях.

Но ситуация все время меняется. Пожароопасный сезон открыт в 79 субъектах России (то есть почти во всех). Режим ЧС ввели в некоторых районах Амурской и Курганской областях, Красноярского края, Республики Тыва, Хакасии. Особый противопожарный режим действует в 47 регионах РФ. МЧС каждодневно рапортует о том, что с пожарами борются по всей стране под 6 тысяч человек.

Подключился уже и президент. 10 мая Владимир Путин провел совещание по теме природных пожаров и поручил подготовить указ о целевом показателе по сокращению площади лесных пожаров для каждого региона и в целом по стране. Он призвал не допустить повторения ситуации прошлого года, который стал рекордным с начала XXI века в России по общей площади лесных пожаров. Упомянул Путин и огромный ущерб, который уже нанесен пожарами. Точные его размеры постоянно уточняются.

Для понимания масштабов: по данным МЧС на момент совещания с президентом только в Сибирском федеральном округе с конца апреля в 72 населенных пунктах и 8 СНТ уничтожено огнем 1298 строений — в том числе 730 жилых домов, в которых проживали 1869 человек, из которых 392 — дети. Погибли 16 человек. Прошлогодний «антирекорд» пока, слава богу, не побит: тогда на это же время площадь природных пожаров была на треть больше.

Каждый год в нашей стране повторяется с железобетонной закономерностью одна и та же история, когда наблюдается два пика природных пожаров: первый приходится на конец апреля — начало мая, а второй случается уже летом.

Второй в большой степени зависит от того, какая установится погода. Если жаркая и без дождей, да еще с сухими грозами — жди беды. А вот первый пик в куда меньшей степени зависит от погоды, хотя примерно в эту пору у нас, как правило, тоже устанавливаются сухие и солнечные дни. И все же весенние пожары можно назвать природными только условно. Потому что они, скорее, напоминают безумный общенародный фестиваль язычников-огнепоклонников. На чиновничьем языке это обтекаемо называется «человеческим фактором». На обывательском можно сказать, что люди в России весной просто ударяются в самосожжение.

На днях вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко предложила ужесточить ответственность за поджоги и пал травы, заявив, что именно весной большинство природных пожаров происходят по вине человека. А штраф в 2-4 тысячи рублей никого не останавливает. К тому же совсем не часто, мягко говоря, можно встретить на практике, чтобы кого-то реально оштрафовали по этой статье. Мне лично такие случаи неизвестны — даже из сообщений СМИ.

Правда, из тех же СМИ стало известно, что в ряде регионов — там, где сильнее всего горело — задержали и даже возбудили дела против нескольких чиновников, обвинив их либо в халатности, либо в причинении смерти по неосторожности, либо в неосторожном обращении с огнем. Любопытно в этой связи, что министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов указывает в качестве одной из главных причин природных пожаров «проблемы на линиях электропередач и электростанциях».

И действительно: после массовых пожаров в Красноярском крае прошла целая серия арестов сотрудников местного филиала ПАО «Россети Сибирь» уровня мастера участка или начальника района электросетей. Если рассуждать логически, то их, конечно, можно обвинять в том, что обрыв электросетей в условиях сильного ветра вызвал возгорание, скажем, сухой травы и быстрое распространение огня.

Последовательность, впрочем, может быть и обратной: массовые поджоги травы (и кустарников)и распространение огня в условиях сильного ветра способны вызвать повреждения ЛЭП. То есть, не вполне понятно: всегда ли, скажем, мастер участка виноват в том, что рвутся электропровода? От ветра ли, налипания снега ли или еще каких природных катаклизмов. И на мой субъективный взгляд такая ситуация чревата поимкой того самого «стрелочника», который будет во всем виноват. В данном случае — в пожарах. Потому как представить себе столь масштабный «падеж» линий электропередач и обрыв проводов по всей Сибири и увидеть в этом главную причину пожаров все же решительно невозможно.

Если судить по прежнему опыту и статистике таких катастроф, то обрыв ЛЭП является причиной природных возгораний примерно в 2-3% случаев, не более того. И эта статистика доступна. Однако у чиновников, докладывающих сегодня наверх, в Москву, именно «техногенная причина» природных пожаров пользуется большой популярностью. И вот почему.

При такой формулировке причин чиновники получают возможность выделить погорельцам материальную помощь, тогда как в случае ландшафтного пожара компенсация за счет бюджета не полагается — только страховка (если она есть, но чаще ее, как известно, нет). Почему нет страховки? Да потому, что даже те рубли, которых она стоит, для населения районов, наиболее подверженных такого рода стихийным или техногенным бедствиям — роскошь. Что касается, впрочем, и других видов возмещения пострадавшим. Это в общих многомиллионных цифрах оно выглядит внушительно. А если посмотреть в лупу?

К примеру, для не самого бедного в стране Красноярского края единовременная адресная матпомощь пострадавшим от природных (а не техногенных, подчеркнем еще раз) пожаров составит 15 тыс. рублей. Далее пострадавшие семьи или одиноко проживающие граждане смогут получить еще от 20 тыс. рублей (при частичной утрате имущества) до 50 тыс. рублей (при полной его утрате). Жилье, впрочем, будет восстановлено частично или даже полностью за счет бюджета, а также путем его приобретения через сертификат.

Но вернемся к «моменту истины» - к возникновению пожаров. В понедельник 16 мая количество их за сутки увеличилось на 600. И напротив более чем половины в графе «причина» стоит «пал травы».

Действительно. механизмы возникновения подавляющего большинства так называемых «природных пожаров» запросто представит себе всякий, кто давно живет в нашей стране. К примеру, легко можно представить, как дачники, отправившись на длинные майские выходные (совпадение первого ежегодного пика пожаров с длинными выходными — вещь не случайная, а повторяющаяся регулярно) на свои участки, вместо того чтобы вывезти накопившийся мусор, сухую траву и листья, их просто сжигают. Посему на «майские» над всеми дачными поселками стоит кромешный смрадный дым, как во время войны. Затем ветер разносит искры по всему поселку. Особенно неудачно для него, если он деревянный, - отстоявшиеся сухие деревянные срубы без противопожарной обработки (кто ей заморачивается в бедных селениях?) занимаются на весеннем ветерке огнем быстро и хорошо. Легко также можно представить, как какой-нибудь фермер вместо того, чтобы перепахать прошлогоднюю траву, устраивает ради экономии солярки так называемый «сельскохозяйственный пал травы». А потом пытается потушить свой же сарай или дом.

Часто, кстати, все это происходит по прямому указанию местного начальства какого-нибудь агрохолдинга. Есть даже такой продвинутый народный способ сельскохозяйственного пала, как привязать горящую покрышку к трактору и гонять по полю.

Простые селяне, кстати, с удовольствием устраивают тот же самый пал травы, руководствуясь самыми дремучими представлениями о его полезных последствиях: якобы, уходят клещи, якобы, после этого трава лучше растет и вообще становится зеленее. Потом, правда, приходится вызывать МЧС, чтобы все это тушить, но оказывается, что уже поздно. Селянину — поздно, а государству — дорого. Очень дорого. Что же до якобы благостных последствия пала, то все оказывается совсем не так, а наоборот: ухудшается разнообразие травостоя и общее состояние почвы, обедняется ее фауна — в огне гибнут те, кто «работает» над улучшением гумуса.

Зато прекрасно растет после всего этого осока да крапива.

И все-таки, траву с упорством маньяков у нас жгут повсюду: вокруг деревень, дач, на сельхозугодьях, на кладбищах. Иногда просто ради прикола — посмотреть, как огонь пожирает всякое старье, мусор и хлам, непременно разбросанный в изобилии вокруг человеческого жилища. Умышленный поджег стихийных свалок и помоек, кстати, — одна из первейших причин пожаров. И если угодно, следствий «мусорной реформы»: многим ее условия просто не по карману. Дешевле поджигать.

Но что мы все о селянах. Давайте вспомним, как простые горожане отправляются «на шашлыки», чтобы расслабиться на весенней природе. А потом не гасят за собой костер, не смотрят, куда бросают окурки сигарет, вываливают не догоревшие угли из мангала куда угодно…

Ну и наконец, на одну из важных «глубинных» причин природных пожаров в нашей стране косвенно указывает недавнее распоряжение администрации Уярского района Красноярского края. Того самого Уяра, который сильно пострадал в результате пожаров, вызванных палом травы. Там ограничили продажу алкоголя — «С целью недопущения совершения противоправных деяний в состоянии алкогольного опьянения». Потому что в трезвом виде мы, безусловно, поджигаем меньше.

Конечно, весенние пожары, в отличие от летних, длятся относительно недолго. Во-первых, в почве еще велик запас влаги после таяния снега. Во-вторых, через неделю-две новая зеленая трава пойдет в рост, покрыв собой прошлогоднюю сухую. Природа возьмет свое. И пожары пойдут на убыль. До летней жары и гроз. До туристических костров и умышленного сжигания лесозаготовителями так называемых «порубочных остатков».

Что касается «ужесточения ответственности», как предлагают чиновники, то это, конечно, самый простой и привычный нам способ. Можно даже предложить начать сажать за всякие «сельскохозяйственные палы». Однако, поскольку манера весенних поджогов уже давно глубоко и прочно вошла в самые глубины нашей обывательской ментальности, то резкая и на обывательском уровне плохо объяснимая свирепость властей может не понравиться глубинному народу. Причем, не понравиться еще пуще, чем, скажем, введение платы за рыбную ловлю или столь же резкое ужесточение правоприменительной практики (именно практики, законы по этой части и так суровы достаточно) наказаний за браконьерство, которым на деле просто живут люди в депрессивных регионах.

Но даже повысив размер штрафов (скажем, до 10-15 тысяч) за пал или разведение огня в неположенном месте и с нарушением правил, мы все равно останемся один на один с вопросом о «неотвратимости наказания». Вы, к примеру, можете представить, чтобы наряд полиции выехал по первому звонку о том, что в некоем СНТ кто-то жжет мусор или сухую траву? Или что наряд объезжает места массового проведения шашлыков в не оборудованных для это специально местах. Трудно такое представить, согласимся.

Но даже если вдруг так (что трудно себе представить, но пусть). Ведь помимо карательных мер должны быть другие. Они-то как раз более эффективны. Может быть, пора, в конце концов, начать с разъяснительной работы? Не дожидаясь очередного сезона «гори оно все огнем»?

Раскрыть, наконец, нашим людям эту великую тайну: после пала трава в этих местах не становится лучше.

Оборудовать, наконец, места для шашлыков не там, где решило начальство, а там, где людям удобно и приятно было бы это делать.

Пойти на то, чтобы весной перепахивать сухую траву там, где уместно, вместо сжигания. Возможно, выделив на это целевые субсидии (траты на борьбу с огнем и возмещение ущерба все равно больше).

Ну, и «мусорная реформа» — еще один путь к решению проблемы. В конце концов, должно же стать выгоднее выбрасывать (или утилизировать) мусор в специально отведенных местах, а не сжигать его где и как попало. Тут не обойтись и без принуждения, конечно. Но пора с чего-то начинать уже. И сделать так, наконец, чтобы поджигать собственную страну было и не круто, и не модно, и невыгодно, и противозаконно. Особенно теперь. Когда и на других фронтах есть чем заниматься.