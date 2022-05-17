Объем вложений РФ в гособлигации США сократился почти вдвое

Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в марте уменьшился до $2,003 млрд, что почти вдвое меньше, чем в феврале ($3,753 млрд). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Минфина США.

В марте на долгосрочные облигации в российских вложениях приходилось $2 млн, на краткосрочные — $2,001 млрд. В феврале первый показатель оценивался также в $2 млн, а второй — в $3,751 млрд.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг в 2018 году. В апреле 2018 года их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. В январе текущего года российский объем вложений в гособлигации США был равен $4,5 млрд, он рос с ноября 2021 года, когда вложения составляли $2,409 млрд.

Крупнейшими держателем госбумаг США в марте остались Япония($1,2 трлн), Китай ($1,04 трлн) и Великобритания ($634,9 млрд).

Ранее «Эксперт» писал, что доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 апреля 2022 года составили 17,7%, за месяц снизившись на 0,1%, а с начала года — на 2,2%. Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало апреля 2022 года составил 2,77 трлн рублей при общем объеме рынка в 15,615 трлн рублей.

