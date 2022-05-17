Около 16 тысяч солдат ВСУ и наёмников попали в «котёл» в ЛНР

Около 16 тысяч украинских силовиков и наёмников попали в «котёл» под Северодонецком и Лисичанском в Луганской народной республике (ЛНР).

Об этом в интервью «Первому каналу», выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

«Тысяч 15-16 в полном объёме их будет», – подчеркнул он, отвечая на вопрос, действительно ли в районах этих городов в котле оказалась «огромная группировка националистов из ВСУ».

При этом Киселёв уточнил, что подразделения противника насчитывают менее 20 тыс. бойцов, о чём писали, в том числе и некоторые украинские источники.

Помощник министра напомнил, что ещё накануне он демонстрировал запрещённые боеприпасы, которые были обнаружены в Рубежном. По его словам, их предположительно используют наёмники. Как подчеркнул Киселёв, основная задача подразделений ВСУ, окопавшихся под Лисичанском и Северодонецком – это уничтожение инфраструктуры на территории республики.

«Их задача снести как можно больше, нанести вред и всё это бремя возложить потом на Россию. Они хотят запугать мирное население, чтобы люди на долгие годы чувствовали страх», – пояснил помощник главы МВД ЛНР.

При этом он добавил, что, вероятнее всего, эти войска получили приказа из Киева не отходить.

«Точно так же, когда в Рубежном взяли пленных: они сказали, что неоднократно обращались к командованию, но им запретили выходить, сказали стоять насмерть. А командиры высокого ранга давно убежали, еще месяц назад», – резюмировал Киселёв.

Как ранее писал «Эксперт», по меньшей мере 250 украинских военных сдались в плен с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения "Азов" и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый», – подчеркнул он, добавив, что сейчас всем раненым оказывается медицинская помощь.