Патрушев: спецоперация сорвала планы Запада по смене власти в России

Специальная военная операция, которую наша страна с 24 февраля проводит на Украине, сорвала планы Запада сменить власть в России и установить у нас подконтрольный себе режим, как на Украине и в ряде других стран.

Об этом в ходе заседания научного совета при Совбезе РФ заявил секретарь СБ РФ Николай Патрушев. По его словам, Россия была вынуждена превентивно приступить к выполнению спецоперации, чтобы сорвать планы Запада.

«Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного им режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств, – пояснил он. – Но специальная военная операция сорвала эти замыслы. Мы были вынуждены превентивно приступить к этой мере, так как уровень угроз национальной безопасности, пренебрежения к интересам нашей страны вышли на уровень, который грозил самой государственности России и её существованию», – резюмировал Патрушев.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.

