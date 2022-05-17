Переосмысление инноваций: «Сколково» проведет юбилейную технологическую конференцию Startup Village

25 и 26 мая состоится X международная технологическая конференция Startup Village. Традиционно в Инновационном центре «Сколково» основатели стартапов встретятся с менторами и инвесторами, корпорациями, учеными и представителями власти со всей России. В этом году конференция охватит ключевые темы, связанные с вызовами, которые стоят перед российским технологическим бизнесом: от импортозамещения и технологического суверенитета до привлечения инвестиций в ИТ-отрасль и поддержки стартапов.

Юбилейная стартап-конференция будет посвящена теме Rethinking innovation — развитию технологического бизнеса в России через гармоничный диалог между стартапами, корпорациями, наукой и государством. Наряду с переосмыслением инновационной повестки, целью Startup Village’22 станет поиск технологий выживания, необходимых бизнесу в условиях неопределенности.

Участники обсудят актуальные темы, которые помогут стартапам и разработчикам сориентироваться в новой реальности. Среди самых острых – вопросы восстановления цепочек поставок, ESG-повестки, предотвращения оттока и удержания человеческого капитала, ускоренного внедрения научных разработок, работы с данными в различных индустриях.

В рамках деловой программы состоятся более 60 интерактивных сессий. Речь пойдет о становлении новых рынков, трансформации бизнес-моделей и интеграции прорывных технологий в бизнес-практику.

В числе спикеров: основатель и президент компании Superjob Алексей Захаров, генеральный директор Корпорации «МСП» Александр Исаевич, генеральный директор «Агентство стратегических инициатив» Светлана Чупшева, президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния, генеральный директор компании Whoosh Дмитрий Чуйко, эксперт в карьерном консультировании Алена Владимирская, а также представители Фонда «Сколково» и другие ведущие деятели российского технологического ландшафта.

Более 150 стартапов примут участие в офлайн-выставке Startup Bazaar. Российские команды представят перспективные технологические проекты на стадии от прототипа до готового продукта. Экспонаты можно будет протестировать,, а также познакомиться и пообщаться с авторами идей.

На питч-сессии Pitch&Go и Mentor hours предприниматели презентуют разработки менторам, а наставники поделятся советами о том, как эффективно выстраивать бизнес-процессы в условиях неопределенности, повысить инвестиционную привлекательность и масштабировать проекты.

В этом году при поддержке ВЭБ.РФ ПроШкола впервые организован Junior Track для школьников 10-17 лет. Программа дает возможность школьникам рассказать о своих идеях предпринимателям и повлиять на изменения в образовательной сфере. В программе мероприятия: питчи, бизнес-игры, хакатон, мастер-классы, деловая и досуговая программы, квест в Майнкрафте и многое другое. Предварительная регистрация на сайте: https://kids.sk.ru/suvjunior2022.

Онлайн-трансляция конференции с возможностью интерактива со всеми участниками будет доступна на платформе https://startupvillage.ru.

Startup Village’22 пройдет под открытым небом на площадке Центрального парка «Сколково». Регистрация по ссылке.

Соорганизаторы конференции: Фонд «Сколково», ВЭБ.РФ, VEB Ventures. Официальный цифровой партнер – «Газпромбанк» (Акционерное общество).