Переосмысление инноваций: «Сколково» проведет юбилейную технологическую конференцию Startup Village

25 и 26 мая состоится X международная технологическая конференция Startup Village. Традиционно в Инновационном центре «Сколково» основатели стартапов встретятся с менторами и инвесторами, корпорациями, учеными и представителями власти со всей России. В этом году конференция охватит ключевые темы, связанные с вызовами, которые стоят перед российским технологическим бизнесом: от импортозамещения и технологического суверенитета до привлечения инвестиций в ИТ-отрасль и поддержки стартапов.
Юбилейная стартап-конференция будет посвящена теме Rethinking innovation — развитию технологического бизнеса в России через гармоничный диалог между стартапами, корпорациями, наукой и государством. Наряду с переосмыслением инновационной повестки, целью Startup Village’22 станет поиск технологий выживания, необходимых бизнесу в условиях неопределенности.
Участники обсудят актуальные темы, которые помогут стартапам и разработчикам сориентироваться в новой реальности. Среди самых острых – вопросы восстановления цепочек поставок, ESG-повестки, предотвращения оттока и удержания человеческого капитала, ускоренного внедрения научных разработок, работы с данными в различных индустриях.
В рамках деловой программы состоятся более 60 интерактивных сессий. Речь пойдет о становлении новых рынков, трансформации бизнес-моделей и интеграции прорывных технологий в бизнес-практику.
В числе спикеров: основатель и президент компании Superjob Алексей Захаров, генеральный директор Корпорации «МСП» Александр Исаевич, генеральный директор «Агентство стратегических инициатив» Светлана Чупшева, президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния, генеральный директор компании Whoosh Дмитрий Чуйко, эксперт в карьерном консультировании Алена Владимирская, а также представители Фонда «Сколково» и другие ведущие деятели российского технологического ландшафта.
Более 150 стартапов примут участие в офлайн-выставке Startup Bazaar. Российские команды представят перспективные технологические проекты на стадии от прототипа до готового продукта. Экспонаты можно будет протестировать,, а также познакомиться и пообщаться с авторами идей.
На питч-сессии Pitch&Go и Mentor hours предприниматели презентуют разработки менторам, а наставники поделятся советами о том, как эффективно выстраивать бизнес-процессы в условиях неопределенности, повысить инвестиционную привлекательность и масштабировать проекты.
В этом году при поддержке ВЭБ.РФ ПроШкола впервые организован Junior Track для школьников 10-17 лет. Программа дает возможность школьникам рассказать о своих идеях предпринимателям и повлиять на изменения в образовательной сфере. В программе мероприятия: питчи, бизнес-игры, хакатон, мастер-классы, деловая и досуговая программы, квест в Майнкрафте и многое другое. Предварительная регистрация на сайте: https://kids.sk.ru/suvjunior2022.
Онлайн-трансляция конференции с возможностью интерактива со всеми участниками будет доступна на платформе https://startupvillage.ru.
Startup Village’22 пройдет под открытым небом на площадке Центрального парка «Сколково». Регистрация по ссылке.
Соорганизаторы конференции: Фонд «Сколково», ВЭБ.РФ, VEB Ventures. Официальный цифровой партнер – «Газпромбанк» (Акционерное общество).
«Сколково» – крупнейший инновационный центр России – играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, Биорг, РапидБио, Моторика, Uchi.ru, Якласс, VisionLabs, Вокорд, С-Инновации, Гепатера, ЦРТ Инновации, Спутникс и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе. Научное сердце «Сколково» – Университет Сколтех – в 2021 году повторно вошел в число лучших молодых университетов мира по версии рейтинга Nature Index, заняв 65-е место, и впервые попал на 35 место в рейтинге по физике.
В 2021 году выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 годом и составила 247,8 млрд рублей. На 1 мая 2022 число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3300. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тысячам.
Startup Village – крупнейшая технологическая конференция в России и одна из самых уникальных площадок, на которой основатели стартапов встречаются с менторами и инвесторами, крупными корпорациями, учеными, футурологами и представителями власти для обсуждения технологических трендов, идей и формирования нового поколения российских предпринимателей.
Сайт: https://startupvillage.ru/