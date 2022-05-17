Песков: Россия находится в условиях «идеального шторма и момента истины»

Ситуацию, в которой в данный момент находится Россия, можно назвать «идеальным штормом и моментом истины». Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фактически, мы с вами сейчас живем в условиях идеального шторма и момента истины, того самого шторма и того самого момента, которые должны обеспечить и защитить наши интересы, сделать так, чтобы вам жилось лучше, комфортнее, стабильнее и защищеннее», — цитирует Пескова «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря президента, сегодняшний кризис закончится миром, где голос России будут слышать и где она будет чувствовать себя комфортно. «Этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, безопасно, и где мы будем уверенно стоять на своих ногах», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что нынешняя политика Владимира Путина пользуется широкой поддержкой населения. Он заявил, что не сомневается в благополучном исходе событий для России. «Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим и добьемся всех целей. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, какой политический консенсус и уровень поддержки у нашего президента — его поддерживает вся страна», — отметил Дмитрий Песков.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что вина за возможный глобальный кризис будет лежать на странах Запада. По словам российского президента, антироссийские санкции бьют по экономикам государств, которые их вводят. «Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», — заявил российский лидер. По его убеждению, продолжение такой политики приведет к сложнейшим и труднообратимым последствиям для Евросоюза и беднейших стран мира.