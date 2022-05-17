Плазмотрон повысит ракетоносцам Ту-160 ресурс двигателей

Объединенная двигателестроительная корпорация «ОДК-Кузнецов», входящая в структуру ГК «Ростех», внедрила на производстве роботизированное оборудование, предназначенное для нанесения на детали специальных упрочняющих покрытий. Как сообщается на сайте госкорпорации, роботизированный комплекс плазменного напыления способен ежемесячно обрабатывать до 300 единиц крупногабаритных деталей и до 1000 деталей малых габаритов.

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«Новое оборудование с программным управлением соответствует современным экологическим стандартам. Промышленный робот позволит повысить ресурс работы газотурбинных двигателей всех типов, в том числе НК-32 серии 02, применяемый на стратегических ракетоносцах Ту-160», — заявили представители авиационного кластера «Ростеха».

Как уточняется, все оборудование, которым оснащаются новые производства «ОДК-Кузнецов», высокотехнологичное и производительное. При этом, роботизированный комплекс плазменного напыления будет выполнять обработку деталей компрессора и турбины газотурбинных двигателей на только для предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации.

«В рамках программ по импортозамещению оборудование может широко применяться в интересах отечественной промышленности», — цитирует пресс-служба госкорпорации управляющего директора ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Утоянется, что роботизированный плазматрон производит напыление с помощью тока до 1000 ампер при подаче газов (азота и аргона) и металлического порошка для напыления. Оборудование наносит покрытия толщиной от 0,1 мм до 0,5 мм. Современные системы контроля гарантируют стабильность рабочего процесса в условиях круглосуточной работы комплекса.

Также сообщается, что производственный участок оборудован новейшими вытяжными вентиляционными установками с фильтрами, которые предотвращают попадание металлической пыли в атмосферу, а звукоизоляционное покрытие внутри кабины полностью устраняет звуковое воздействие для обеспечения комфортного рабочего процесса двух задействованых в нем операторов и соблюдения принятых технологических стандартов.