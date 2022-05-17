Профицит федерального бюджета в январе — апреле превысил триллион рублей

Согласно предварительной оценке, профицит федерального бюджета РФ в период с января по апрель 2022 года составил 1,1 трлн рублей.

Об этом со ссылкой на данные Министерства финансов пишет ТАСС.

В соответствии со статистикой министерства, доходы превысили 10 трлн рублей и составили 40,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов». Объем расходов в январе-апреле — 8,9 трлн рублей.

В январе — феврале 2022 года, по оценке Минфина, профицит федерального бюджета РФ составлял 412,616 млрд рублей. Больше всего доходов за два месяца поступило от Федеральной налоговой службы — 2,7 трлн рублей (16,1% к прогнозным показателям), Федеральной таможенной службы (1,28 трлн рублей или 20,6%) и других федеральных органов (222,6 млрд рублей или 11,1%).

Ранее «Эксперт» писал о том, что объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) на 1 мая составил 11,005 трлн рублей, или 8,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Месяцем ранее он насчитывал 13,052 трлн рублей. Объем ликвидных активов ФНБ сократился до 7,876 трлн рублей, или $119,889 млрд (5,9% ВВП) с 9,693 трлн рублей, или $115,282 млрд (7,3% ВВП) месяцем ранее. Из средств фонда в Банке России размещено 38,562 млрд евро, 4,179 млрд фунтов стерлингов, 600,3 млрд японских иен, 226,8 млрд китайских юаней, 93 млрд рублей и 405,708 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 529,8 млрд рублей, в евробонды Украины вложено $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 299 млрд рублей и $2,3 млрд, в привилегированные акции банков — 279 млрд рублей, на субординированные депозиты в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов — 138,434 млрд рублей, в акции Сбербанка — 1,4 трлн рублей, «Аэрофлота» — 25,8 млрд рублей, «ДОМ.РФ» – 50 млрд рублей.