Путин назвал ВЭБ.РФ одной из наиболее успешных госкорпораций

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» с 15-летием «создания на базе Внешэкономбанка СССР банка развития современной России». Он подчеркнул, что госкорпорация стала одной из наиболее успешных в стране. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«За прошедшие годы ВЭБ.РФ заслужил высокую деловую репутацию, вырос в одну из наиболее успешных государственных корпораций страны. Его многогранная, востребованная деятельность направлена на реализацию важнейших проектов в высокотехнологичных отраслях промышленности, на совершенствование инфраструктуры, продвижение несырьевого неэнергетического экспорта, поддержку малого и среднего предпринимательства», — говорится в телеграмме.

Президент также отметил, что госкорпорация укрепляет связи с коммерческими банками и инвесторами, принимает участие в строительстве объектов инфраструктуры, в модернизации системы общественного транспорта и подает пример эффективного государственно-частного партнерства.

Ранее «Эксперт» писал, что в июне 2021 года были подписаны первые соглашения с десятью российскими регионами о намерении участвовать в проекте создания новых школ. Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» также объявила о формировании новой структуры под названием «ПроШкола» для координации проекта. Это стало очередным шагом в рамках масштабной программы государственно-частного партнерства по созданию новых школ, оснащенных передовым оборудованием и воплотивших лучшие инфраструктурные решения.

