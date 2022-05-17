Росавиация продлила срок приема заявок на субсидии для авиакомпаний

Срок подачи заявок продлен по просьбам самих авиапревозчиков, запросивших дополнительное время на подготовку пакетов документов, необходимых для получения средств.

Напомним, что выплаты субсидии по результатам первого этапа отбора планируются в конце июня - начале июля текущего года. Всего предполагается проведение трех отборов – в мае, августе и ноябре.



Субсидии предоставляются в рамках государственной программы, целью которой является поддержания финансовой устойчивости авиакомпаний, в том числе обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов. Общий объем субсидий, которые планируется предоставить, составляет 19,5 млрд рублей.

Подать заявку можно через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Ранее «Эксперт» писал, что авиакомпания Nordstar с сегодняшнего дня начнинает выполнение рейсов по маршруту Ставрополь — Екатеринбург — Норильск и обратно. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и четвергам.

Также авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Москвы в Ташкент с 20 мая.

Полеты в столицу Узбекистана будут осуществляться из стотличного аэропорта Шереметьево на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Стоимость билетов из Москвы начинается от 10,3 тысяч рублей, из Ташкента — от 14 тысяч рублей.