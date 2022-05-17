Российские медики создали «портрет» капитана межпланетного корабля

Как сообщает официальный сайт Роскосмоса, специалисты Института медико-биологических проблем РАН и Военно-медицинской академии им.С.М. Кирова определили качества командира межпланетной экспедиции. Важнейшими среди них медики считают лидерские установки, высокий уровень профессиональной подготовки и профессиональную надежность. Последнему из них придается особое значение.

Как пояснили исследователи, обстановка автономности, неизбежная при межпланетных полетах, предполагает невозможность осуществления онлайн-коммуникаций с ЦУП, доставку продуктов питания и оборудования, а также отсутствие психологической поддержки и возможности экстренного возвращения на Землю. В этих условиях нервно-эмоциональное напряжение среди членов межпланетного экипажа может приводить к конфликтным ситуациям. Во избежание подобного командир космического судна должен обладать не только лидерским характером, но и профессиональным здоровьем, психологической избирательностью, психологическими тактом и направленностью, требовательностью, критичностью, общественной энергичностью и склонностью к организаторской деятельности.

Как считают медики, важное значение в развитии организаторских профессионально важных качеств и обеспечении высокой надежности профдеятельности командира межпланетной экспедиции имеет психологическая подготовка. Она подразделяется на общую, включающую изучение педагогики, психологии, конфликтологии и медицины, специальную, предполагающую тренировки к действиям экипажа после нештатной посадки, тренажерную и специальную парашютную подготовку, и, наконец, целевую — моделирование в составе конкретного экипажа фрагментов программы реального межпланетного полета.

Как сообщается, результаты проведенного медиками исследования опубликованы в журнале «Авиакосмическая и экологическая медицина».