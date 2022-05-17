«Ростех» разработал мобильный комплекс для тушения лесных пожаров

Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» представил мобильный комплекс для управления тушением лесных пожаров.

Новая разработка на шасси КамАЗ повышенной проходимости обеспечит пожарных устойчивой связью и оперативной информацией в труднодоступной местности, сообщается на сайте госкорпорации.

«В состав комплекса входит беспилотник для обнаружения и мониторинга возгораний, рации для личного состава, базовая станция с дальностью действия 30 км, 15-метровая передающая антенна и станция спутниковой связи. В перспективе в него могут быть интегрированы браслеты-трекеры для биометрического контроля состояния пожарных», — говорится в пресс-релизе «Ростеха».

Использование квадрокоптера позволяет находить очаги возгорания и передавать информацию на диспетчерский пульт, поясняется в сообщении. Координаты отправляются на терминалы пожарных команд, которые оперативно выдвигаются к месту ЧП. Находящийся в кабине комплекса диспетчер получает изображение с беспилотника, отслеживает перемещение личного состава по сигналам с раций и координирует тушение пожара. Благодаря наличию спутниковой связи оператор также может связаться с удаленным центром управления и вызвать дополнительные бригады.

Уточняется, что проект реализован красноярским НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» совместно с СибГУ им. М.Ф. Решетнева и Сибирским федеральным университетом по заказу Лесопожарного центра Красноярского края.

Как отметил гендиректор «Радиосвязи» Ринат Галеев, каждый год в России регистрируются тысячи лесных пожаров, ущерб от которых составляет примерно 20 млрд рублей ежегодно. «Применение мобильных комплексов управления позволит минимизировать потери лесного фонда и обеспечить безопасность личного состава. Благодаря организации устойчивой связи пожарные не остаются с пожаром один на один. На сегодняшний день создан экспериментальный образец, но уже в этом году мы планируем завершить его тестирование и запустить в эксплуатацию», — рассказал Галеев.

За минувшие сутки лесопожарные службы России ликвидировали 84 природных пожара на площади 13,1 тыс. га, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Авиалесоохрану. Сообщается, что в настоящий момент на территории РФ действуют 85 лесных пожаров на площади 28 677 га.