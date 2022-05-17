Рубль лег в боковик, рынок акций достиг цели роста

Торги на валютном рынке сегодня проходили с очень низкой волатильностью. За торговую сессию рубль ослаб к доллару на 0,3%, закрыв день на отметке 63,6 руб. за доллар.

При этом стоит отметить, что несмотря на столь незначительное движение, обороты торгов были на уровне предыдущих дней. Это говорит о том, что на иностранную валюту появился спрос. Пока рано говорить о том, что доллары и евро потребовались реальной экономике (это могло бы означать начало ее восстановления). Не исключено, что спекулянты просто зафиксировали прибыль от роста рубля в предыдущие дни, а крупные инвесторы часть капитала вложили в доллар, понимая, что до бесконечности рубль укрепляться не может.

Между тем, фундаментальные факторы говорят в пользу продолжения роста российской валюты в обозримой перспективе.