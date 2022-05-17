Рубль лег в боковик, рынок акций достиг цели роста

Торги на валютном рынке сегодня проходили с очень низкой волатильностью. За торговую сессию рубль ослаб к доллару на 0,3%, закрыв день на отметке 63,6 руб. за доллар.
При этом стоит отметить, что несмотря на столь незначительное движение, обороты торгов были на уровне предыдущих дней. Это говорит о том, что на иностранную валюту появился спрос. Пока рано говорить о том, что доллары и евро потребовались реальной экономике (это могло бы означать начало ее восстановления). Не исключено, что спекулянты просто зафиксировали прибыль от роста рубля в предыдущие дни, а крупные инвесторы часть капитала вложили в доллар, понимая, что до бесконечности рубль укрепляться не может.
Между тем, фундаментальные факторы говорят в пользу продолжения роста российской валюты в обозримой перспективе.
«Позитивом для рублевых активов выступает неспособность участников ЕС принять решение по запрету на поставки нефти из России. При этом, несмотря на такой негатив для нефтяных цен, они не только не снижаются, но и сохраняют восходящую динамику», — отмечает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».
К этому стоит добавить такой фундаментальный драйвер, как состояние текущего счета платежного баланса РФ. По данным Банка России, счет текущих операций в январе-апреле составил $95,8 млрд, в том числе в апреле — $68,3 млрд. Это говорит об огромном превышении притока валюты над спросом, и вряд ли эта ситуация коренным образом изменится в мае.
Поэтому после не очень длительной консолидации в этих ценах рубль с большой вероятностью продолжит укрепление к ближайшей технической цели 58 руб. за доллар.
Поддержку рублевым активам будет оказывать ситуация на рынке энергоносителей. Несмотря на то, что Евросоюз не смог согласовать отказ от закупки российской нефти, котировки «черного золота» и не думают падать, тестируя на прочность сопротивление $115 за баррель. Западные СМИ сообщают о чуть ли не «караванах» танкеров с российской нефтью, направляющихся в азиатский регион.
Похоже, что решен вопрос и с оплатой «недружественными странами» газа за рубли: лишь несколько крупных потребителей отказались от этой схемы.
Таким образом, в скором времени можно ожидать поступления на Московскую биржу выручки от продажи новых объемов нефти и газа.
Российский рынок акций вырос на 2,5%, не дойдя до сильного технического сопротивления 2450 пунктов всего 25.
Среди высоколиквидных акций выделились бумаги «Газпрома», выросшие на 6%. Трейдеры ждут, что правительство РФ, как основной акционер «Газпрома», примет решение о выплате дивидендов за прошлый год, несмотря на то что иностранные акционеры свои дивиденды вывести на родину не смогут. При таком сценарии дивидендная доходность акций газовой монополии составит чуть менее 20%, причем это не годовые проценты — дивиденды поступят на счета инвесторов в течение нескольких месяцев.
Кроме того, в конце мая «Газпром» должен опубликовать отчетность за первый квартал. Некоторые аналитики не исключают, что выручка компании за этот период превысит результат всего прошлого года в 1,5-2 раза. При таких ожиданиях акции «Газпрома» стоит держать в портфелях.
Как мы и прогнозировали, лучше рынка отторговалась сегодня «Роснефть», подорожавшая на 4,2%. Среди нефтяных компаний эта бумага является наиболее предпочтительной как в связи с более чем двукратной фундаментальной недооцененностью эмитента, так тем, что значительная часть поставок компании ориентирована на восточное направление.
На 3,5% выросли в цене акции Сбербанка. Эти бумаги трудно рекомендовать включать в среднесрочные портфели: скорее всего, по итогам года банк покажет кратное снижение прибыли.
На 7,8% взлетели чуть менее ликвидные привилегированные акции «Сургутнефтегаза». От компании также ждут традиционно щедрого распределения прошлогодней прибыли. Однако существует большая вероятность, что как и в «Лукойле», менеджмент «Сургутнефтегаза» примет решение отложить этот вопрос, чтобы не ущемлять права своих иностранных акционеров.
В целом Индекс Мосбиржи близок к техническому сопротивлению 2450 пунктов, закрепление выше которого позволит рассуждать о начале формирования восходящего тренда. Но рынок акций выглядит локально перекупленным, поэтому желание зафиксировать прибыль будет нарастать.
Возможно, судьба рынка на срок до конца мая определится завтра.