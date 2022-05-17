СМИ: Турцию могут исключить из НАТО за препятствование расширению альянса

Если Турция продолжит препятствовать вступлению в НАТО Финляндии и Швеции, то саму республику могут исключить из североатлантического блока.

Об этом заявил обозреватель американского телеканала CNN Дэвид Андельман. Как отметил журналист ранее уже были такие мыслей об изгнании Турции из альянса, передаёт Общественная служа новостей.

«В частности, об этом активно задумывались после того, как три года назад президент Турции Реджеп Эрдоган купил у Москвы российские системы ПВО С-400», – пояснил Андельман.

При этом обозреватель CNN согласился с тем, что исключение Турции из НАТО может привести к ослаблению позиций альянса в стратегически важном регионе. Он в этой связи напомнил о важности контроля НАТО стратегического Босфора и доступа к Чёрному морю.

Андельман привел мнение директора-основателя программы внутригосударственных конфликтов в Школе государственного управления имени Кеннеди профессора Роберта И. Ротберга, который говорит об устаревании правила единогласного решения для альянса, несмотря на то, что страны-участницы блока когда-то задекларировали приверженность демократическим подходам. По мнению Ротберга, такое правило изначально было «глупым» поэтому сейчас пришло время его пересмотреть.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Эрдоган ещё раз подтвердил, что Анкара не одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, так как эти две скандинавские страны не выдают Турции членов организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и Рабочей партии Курдистана.

При этом он посоветовал делегациям Финляндии и Швеции не утруждать себя поездками в Анкару, чтобы убедить Турцию согласиться на принятие их в альянс.