Состав правления «Сбербанка» изменился

В составе правления «Сбербанка» произошли изменения: трое его членов уволились. Как сообщили в пресс-службе банка, решение связано с трансформацией модели управления.

«Заместители правления Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова приняли решение завершить свою работу в Сбербанке», - сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, исполнение их обязанностей будет возложено на первых зампредов банка. Покинувшие посты отвечали за блоки финансов, сеть продаж и управление благосостоянием.