На Nasdaq вернулся страх рецессии

Открывшись в минус, основные фондовые индексы США сделали попытку продолжить яркий взлет пятницы (для Nasdaq Composite она стала лучшим днем с 2020 года). Но даже выйти из «красной зоны» технологическому индексу не удалось. Если в конце недели на рынке закрывали «короткие позиции», скопившиеся в акциях роста, то в понедельник последние вновь продавали, особенно под конец торгов.

Так что последний час в основном и был ответственен за итог дня: Nasdaq потерял 1,2%, а S&P 500 – на 0,39%. Dow Jones Industrial Average смог чисто символически удержаться в плюсе – на 0,08%. Разница в динамике, как бывало не раз в этом году, обусловлена долей в составе индексов бумаг технологического сектора и акций роста: падали именно они.

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Так, акции Tesla потеряли 5,88% и оказались на 41,75% ниже своего 52-недельного максимума. Тем не менее их текущий коэффициент P/E (цена/прибыль) равен 97,91, а прогнозный на следующие 12 месяцев – 63,89. Это все еще предполагает высочайшие долгосрочные темпы роста (без идеи взлета доходов цифры были бы вовсе абсурдом – вложения, окупающиеся за век). Прогнозы на этот год предполагают увеличение прибыли на 81,7% относительно 2021-го, а тогда, в свою очередь, она была втрое выше, чем в 2020-м.

Вот только на вопрос о том, растут ли деревья до небес, рынок в этом году отвечает иначе, чем в прошлом. Отчасти поэтому лидером падения в понедельник стали акции Datadog (-10,72%), потерявшие от максимума уже 51,33%. Здесь прогнозный P/E на 12 месяцев – 162,25.

Но теряли в цене и бумаги технологических гигантов, оцененных консервативнее. Alphabet (с P/E 20,3) упали на 1,38%, Apple (23,7) – на 1,07%, а куда более дорогой Amazon.com (53,6) – на 1,99%.

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Индексы поддерживались акциями энергетических компаний, подорожавшими на фоне взлета цен на нефть. Лидером в S&P 500 стали акции Occidental Petroleum, прибавившие 5,68%, а в Dow – бумаги Chevron, которые выросли на 3,06%. В обоих случаях был показан новый 52-недельный максимум, но по-настоящему изменить ситуацию в основных индексах компаниям из этого сектора не удалось.

И все же энергетический индекс S&P 500 вырос до наивысшей точки с 2014 года. Этим на фоне падения Nasdaq на 28% от ноябрьского пика он ярко подсветил изменения, произошедшие на рынке.

Этот день стал продолжением недель продаж технологических акций и покупки тех, которые в условиях роста ставок, потрясений на сырьевых рынках и надвигающейся рецессии кажутся недорогими. Та же Occidental Petroleum с начала года подорожала уже на 133,6%, но прогнозный P/E у нее – 7,05.

А приближение рецессии просматривается в статистике все более явно. Именно это стало непосредственным поводом для продаж понедельника.

Индекс производственной активности в штате Нью-Йорк в мае внезапно упал сразу на 36,2 пункта и ушел в отрицательную область – до -11,6. Учитывая, что всего 2 недели назад Минторг США сообщал о не менее неожиданном снижении ВВП США в I квартале на 1,4% в годовом исчислении, повод задуматься у участников рынка был.

Еще в начале мая консенсус состоял в том, что двух кварталов снижения экономики подряд (формальный признак рецессии) не будет. Но ФРС только начала длинный путь подъема ставки, а данные Федерального резервного банка Нью-Йорка уже показывают сокращение производственной активности. И бывший гендиректор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн, выступая на CBS накануне, уже призывает компании и потребителей готовиться к рецессии в США, заявляя о ее «очень, очень высоком риске».

Параллельно всему этому вышли данные о резком падении экономической активности в КНР в апреле из-за удара, нанесенного по потреблению и производству антиковидными ограничениями. С этим удачно (если здесь применимо это слово) совпали ожидания ужесточения аналогичных мер в США. Распространение коронавируса в Нью-Йорке резко ускорилось и в понедельник жителей уже призвали носить маски в общественных местах.

«Инвесторы уходят с рынка в ожидании рецессии, — заявил Bloomberg директор по инвестициям CIBC Private Wealth Management Дэвид Донабедян. – Откровенно говоря, трудно привести веские аргументы против идеи о том, что у нас будет рецессия. Мы знаем, что в большинстве случаев ужесточение политики Федрезерва приводило к рецессии. А потому у вас должен быть очень хороший ответ на вопрос, почему на этот раз все будет по-другому, и, честно сказать, придумать его не так-то просто».