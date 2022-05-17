Свинца на рынках станет меньше, зато дороже

С 15 мая в России введен разрешительный порядок экспорта необработанного свинца, а также его лома и отходов. Как говорится в сообщении кабмина, правительство проводит последовательную политику в части регулирования вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции. Теперь вывоз свинца из страны будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга.

Для добросовестных участников рынка процедура получения разовой экспортной лицензии, которую будет выдавать Минпромторг, не потребует дополнительных согласований и разрешений. У производителей свинца и переработчиков свинцового лома уже есть все необходимые для этого документы. Такой порядок будет действовать до 15 ноября 2022 года включительно.

Статья по теме: Промышленность подключат к российским батареям

Принятое решение направлено на предупреждение дефицита свинца на российском рынке в условиях внешних ограничений — металл необходим для производства аккумуляторных батарей и широко используется автопроизводителями, подчеркнули в кабмине. В 2021 году правительство на фоне роста мировых цен на чёрные и цветные металлы уже вводило временные вывозные пошлины на них. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на металлопродукцию, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.

Между тем, напоминает «Интерфакс», Минэкономразвития поручено внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложение о лицензировании экспорта свинца с таможенной территории Евразийского экономического союза.

В 2021 году, согласно данным ФТС, Россия экспортировала 309,4 тыс. тонн свинца, которые оцениваются в сумму около 612,2 млн долларов. Крупнейшими импортерами российского свинца в 2021 году были Швейцария, Сингапур, Германия и Турция. Цена свинца на LME с начала 2022 года снизилась на 12%, до 2,06 тыс. долларов за тонну, при этом в начале марта металл достигал 2,5 тыс. долларов за тонну — максимума с начала 2018 года.

Статья по теме: Пусть будет плюмбум и у нас

В России нет производств первичного свинца, а более 95% вторичного свинца производится при переработке старых батарей, причем 50-60% вторичного свинца идет на экспорт, сообщал ранее Минпромторг. Сейчас российские экспортеры не могут вывезти свинец из-за логистических проблем. Внутренние потребители свинца (аккумуляторные, кабельные и патронные заводы) не способны освоить весь этот объем.

Риски и нисходящий тренд сохраняются

Текущая неделя для котировок свинца началась с повышения на Лондонской бирже металлов (ЛМЕ) с 2060 до 2094 долл. за тонну с 13 мая до 16 мая, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. С этой отметки торги начнутся во вторник. Однако здесь нет тенденции роста, если учесть, что за месяц с 14 апреля цена упала с 2446 долл. Так что, скорее, уверен эксперт, мы наблюдаем технический отскок после значимого снижения в рамках нисходящего тренда.

Дело в том, объясняет аналитик, что свинец как производственный металл подчиняется общему действию драйверов, влияющих на рисковые активы. В последние недели они в целом негативны. Причины в том, что повышаются риски сокращения темпов экономического роста в мире в связи с геополитическими факторами, взлётом цен на энергоносители. Свою важную роль играет и ужесточение денежной политики ведущих центробанков. Они — и прежде всего ФРС США — поднимают свои ставки в прямом и переносном смысле в борьбе с инфляцией. Но это делает менее рентабельными вложения в производство.

Всё это отражается на уровне спроса и ценах цветных металлов. В частности, свинец используется в машиностроении, электротехническом производстве, строительстве, химической промышленности, медицине, в бытовых товарах. Снижение котировок во многом связано с опасениями торможения в этих отраслях и относительного сокращения физической потребности в данном металле, отмечает Гойхман, ссылаясь на данные https://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/svinets-cena.

Определённым ориентиром в данном плане может служить американский индекс широкого рынка ведущих компаний — S&P500. Он во многом аккумулирует ожидания участников рынка по динамике бизнеса. На текущей неделе индекс показывает некоторую техническую коррекцию вверх после затяжного снижения с начала апреля.

Кроме того, говорит Гойхман, на индексы могут повлиять следующие данные. 17 мая — занятость и ВВП еврозоны, объём розничных продаж и промпроизводства в США, а также выступление глав ФРС Джерома Пауэлла и ЕЦБ Кристин Лагард. 18 мая — заседание ЕЦБ и показатели инфляции в еврозоне. 19 мая — индексы деловой активности в мае в США.

Наиболее вероятный диапазон котировок свинца на неделю — 2060-2150 долл., прогнозирует Марк Гойхман. Пока сохраняются риски для производственных активов, и нисходящий тренд их котировок, вряд ли стоит рассматривать инвестиции в приобретении свинца.

В России — контроль, в Европе — проблемы

В мае стоимость фьючерсов на LME на свинец в среднем понизилась на 8,4% м/м, составив 2185,5 долларов за тонну, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Падение на рынке свинца не стало исключением — весь комплекс цветных металлов снижался, реагируя на карантинное падение потребления в Китае. Дополнительное давление на рынок оказывает выход инвесторов из рисковых активов на фоне ужесточения ДКП ФРС США. Ожидается, что распродажа на рынке цветных металлов продлится в течение лета, когда цены восстановятся после выхода Китая из карантинов.

По оценке JPMorgan, спрос на цветные металлы в Китае в результате текущей волны сократится на 3,4%. В связи с этим выросли поставки рафинированного свинца на мировой рынок из Китая. Однако, считает Оксана Лукичева, они остаются неустойчивыми из-за прерывания цепочек поставок. В Европе рынок свинца остается напряженным под влиянием сокращения производства металла из-за дорогой энергии, хотя снижение производства автомобилей ограничивает потребление.

Данные ILZSG показывают, что потребление свинца в мире в 2022 году вырастет на 1,7% г/г, до 12,42 млн тонн после роста на 4,1% г/г в 2021 году. В Европе спрос снизится на 0,8% г/г, в Китае — вырастет на 1,8% г/г, рост также ожидается в Индии, Японии, Южной Корее и США.

Добыча свинца в мире в 2022 году вырастет на 2,9% г/г, до 4,71 млн тонн за счет прироста в Австралии, Китае, Казахстане и Индии. Производство рафинированного свинца вырастет на 1,3% г/г, до 12,44 млн тонн, за счет роста в Китае, Индии, Казахстане и Мексике. Объем производства в Европе сократится из-за падения в Болгарии, Италии, Германии, Польше, РФ и Украине.

Таким образом, по подсчетам Лукичевой, по итогам 2022 года на рынке свинца ожидается избыток в размере 17 тыс. тонн. Среднегодовая стоимость свинца по данным расчетной модели в 2022 году ожидается на уровне 2200 долл./тонна, в 2023 году — 2100-2300 долл./тонна. Рост стоимости металла будет происходить за счет роста издержек производителей и инфляции. Дефицита металла на рынке пока не ожидается, хотя запасы на бирже LME с начала текущего года снизились на 30,4%, а запасы в Шанхае — на 15,6%.

Действия Минпромторга РФ по лицензированию экспорта свинца и свинцового лома и отходов можно отнести к разряду санкционных, добавляет Оксана Лукичева. Экспорт металла из РФ в 2021 году составил 309,4 тыс. тонн, крупнейшими импортерами стали Германия, Сингапур, Турция и Швейцария. С учетом сокращения производства свинца в этих странах, жесткий российский контроль над поставками может обострить дефицит на европейском рынке в среднесрочной перспективе.