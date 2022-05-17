Свыше 250 находившихся на территории «Азовстали» украинских силовиков сдались в плен

По меньшей мере 250 украинских военных сдались в плен с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения "Азов" и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый», — приводит «РИА Новости» сообщение Конашенкова.

Сейчас всем раненым оказывается медицинская помощь.

Ранее в Минобороны сообщили о достижении договоренности с заблокированными на «Азовстали» украинскими военнослужащими о вывозе с завода раненых. В российском оборонном ведомстве отметили, что в районе комбината действует режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому украинские военные доставляются в больницу в Новоазовске (ДНР) для оказания им необходимой помощи. Украинская сторона сообщила, что 16 мая на подконтрольную ДНР территорию с «Азовстали» были эвакуированы 53 тяжело раненных украинских военных, еще 211 украинских военных были доставлены в Еленовку (ДНР) по гуманитарному коридору.

Президент России Владимир Путин 21 апреля на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу назвал штурм «Азовстали», где находятся сотни украинских националистов, нецелесообразным и приказал его отменить, поручив военным заблокировать территорию так, «чтобы муха не пролетела». На селекторном совещании 4 мая Шойгу сообщил, что остатки украинской военной группировки надежно блокированы по всему периметру «Азовстали», их убеждают сложить оружие.