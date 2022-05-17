Теперь российские акции и рубль поддерживает нефть

Удивительную динамику демонстрирует нефть. Вчера страны Евросоюза так и не смогли согласовать решение об отказе от закупок российской нефти. Судя по риторике европейских чиновников, компромисс по этому вопросу вообще может быть не достигнут.

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Ранее риски введения Европой эмбарго на российскую нефть и последующее существенное падение добычи в России были одним из главных драйверов роста нефтяных цен. Но нефтяные трейдеры проигнорировали столь негативный для нефти фактор и продолжают осторожно покупать нефтяные фьючерсы.

Сейчас они тешат себя надеждами, что решение китайских властей снять коронавирусные ограничения в Шанхае приведет к росту спроса на углеводороды. Кроме того, в США приближается сезон отпусков, когда потребление топлива резко растет: американцы любят путешествовать по стране на своих прожорливых автомобилях.

В результате котировки нефти вплотную подошли к верхнему торговому диапазону $100-115 за баррель. Пробой отметки $115 спровоцирует движение цен на нефть вверх еще на $5-7.

Дорогая нефть оказывает поддержку рублевым активам. По итогам первого часа торгов Индекс Мосбиржи подрос на 0,7%. В лидерах утреннего подъема — акции «Роснефти», которые слабо участвовали в росте предыдущих двух дней. Между тем, это одна из самых фундаментально сильных акций российского рынка.

Рост «Роснефти» отчасти обусловлен перетоком в нее средств, вырученных от продажи «Лукойла». Вчера весь день трейдеры ждали решения совета директоров компании о выплате дивидендов за прошлый год. Но не дождались: менеджмент «Лукойла» решил рассмотреть этот вопрос позднее, вероятно из-за того, что в связи с действующими ограничениями зарубежные акционеры просто не смогут получить причитающиеся им выплаты. На этих разочарованиях начавшаяся вчера вечером умеренная распродажа акций «Лукойла» сегодня продолжается.

Как и вчера, лучше рынка выглядят бумаги ритейлеров, производителей удобрений и агрохолдинга «Русагро» — его поддерживают ожидания рекордных урожаев зерновых в России и наступающий дефицит продовольствия в мире.

Потенциал роста российского рынка акций составляет сейчас около 2,5% — в районе 2450 пунктов по Индексу Мосбиржи расположено сильное сопротивление. Лишь после его уверенного пробоя можно будет говорить о зарождении новой восходящей волны.

Рубль, несмотря на нефтяной позитив, в первый час торгов умеренно снижается к доллару, теряя около 0,7% стоимости. Судя по характеру торгов, спекулянты начали осторожно откупать доллар, фиксируя часть заработанной на укреплении рубля прибыли. При этом экспортеры не торопятся с продажей валютной выручки. Поводом к тому послужила новость, что банк России разрешил резидентам России и «дружественных стран» выводить из России $50 тыс. в месяц, а не $10 тыс., как было до этого.

Такое решение ЦБ, впрочем, принципиально не изменит баланс спроса и предложения валюты на Московской бирже. Ослабление рубля мы наблюдали и в пятницу, когда ЦБ сделал послабления для банков. Но уже вчера вся пятничная просадка рубля была выкуплена.

Поэтому и нынешнее снижение курса рубля, с большой вероятностью, является временным явлением. Совсем скоро наступит время расчетов крупных компаний с бюджетом по налогам и обязательным платежам, и в преддверии этого экспортеры увеличат предложение валюты на рынке.

Если нефть не отступит от завоеванных уровней, можно ожидать возникновения новой волны спекулятивного спроса на российскую валюту ближе к открытию торгов в США.

Цель 60 руб. за доллар по-прежнему остается актуальной.