Теперь российские акции и рубль поддерживает нефть

Удивительную динамику демонстрирует нефть. Вчера страны Евросоюза так и не смогли согласовать решение об отказе от закупок российской нефти. Судя по риторике европейских чиновников, компромисс по этому вопросу вообще может быть не достигнут.
Ранее риски введения Европой эмбарго на российскую нефть и последующее существенное падение добычи в России были одним из главных драйверов роста нефтяных цен. Но нефтяные трейдеры проигнорировали столь негативный для нефти фактор и продолжают осторожно покупать нефтяные фьючерсы.
Сейчас они тешат себя надеждами, что решение китайских властей снять коронавирусные ограничения в Шанхае приведет к росту спроса на углеводороды. Кроме того, в США приближается сезон отпусков, когда потребление топлива резко растет: американцы любят путешествовать по стране на своих прожорливых автомобилях.
В результате котировки нефти вплотную подошли к верхнему торговому диапазону $100-115 за баррель. Пробой отметки $115 спровоцирует движение цен на нефть вверх еще на $5-7.
Дорогая нефть оказывает поддержку рублевым активам. По итогам первого часа торгов Индекс Мосбиржи подрос на 0,7%. В лидерах утреннего подъема — акции «Роснефти», которые слабо участвовали в росте предыдущих двух дней. Между тем, это одна из самых фундаментально сильных акций российского рынка.
Рост «Роснефти» отчасти обусловлен перетоком в нее средств, вырученных от продажи «Лукойла». Вчера весь день трейдеры ждали решения совета директоров компании о выплате дивидендов за прошлый год. Но не дождались: менеджмент «Лукойла» решил рассмотреть этот вопрос позднее, вероятно из-за того, что в связи с действующими ограничениями зарубежные акционеры просто не смогут получить причитающиеся им выплаты. На этих разочарованиях начавшаяся вчера вечером умеренная распродажа акций «Лукойла» сегодня продолжается.
Как и вчера, лучше рынка выглядят бумаги ритейлеров, производителей удобрений и агрохолдинга «Русагро» — его поддерживают ожидания рекордных урожаев зерновых в России и наступающий дефицит продовольствия в мире.
Потенциал роста российского рынка акций составляет сейчас около 2,5% — в районе 2450 пунктов по Индексу Мосбиржи расположено сильное сопротивление. Лишь после его уверенного пробоя можно будет говорить о зарождении новой восходящей волны.
Рубль, несмотря на нефтяной позитив, в первый час торгов умеренно снижается к доллару, теряя около 0,7% стоимости. Судя по характеру торгов, спекулянты начали осторожно откупать доллар, фиксируя часть заработанной на укреплении рубля прибыли. При этом экспортеры не торопятся с продажей валютной выручки. Поводом к тому послужила новость, что банк России разрешил резидентам России и «дружественных стран» выводить из России $50 тыс. в месяц, а не $10 тыс., как было до этого.
Такое решение ЦБ, впрочем, принципиально не изменит баланс спроса и предложения валюты на Московской бирже. Ослабление рубля мы наблюдали и в пятницу, когда ЦБ сделал послабления для банков. Но уже вчера вся пятничная просадка рубля была выкуплена.
Поэтому и нынешнее снижение курса рубля, с большой вероятностью, является временным явлением. Совсем скоро наступит время расчетов крупных компаний с бюджетом по налогам и обязательным платежам, и в преддверии этого экспортеры увеличат предложение валюты на рынке.
Если нефть не отступит от завоеванных уровней, можно ожидать возникновения новой волны спекулятивного спроса на российскую валюту ближе к открытию торгов в США.
Цель 60 руб. за доллар по-прежнему остается актуальной.