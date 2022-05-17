В Кремле сделали заявление о возможном переносе выборов в России

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов сделал важное заявление о возможном переносе выборов России.

По словам представителя Кремля, таких планов у властей нет и никаких решений по данному вопросу не принималось, передаёт РИА Новости.

«Нет, таких планов у нас нет и никаких решений на этот счёт не принималось», – ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос одного из журналистов о возможном переносе предстоящих выборов мэра Москвы и губернаторов различных регионов.

Как ранее писал «Эксперт», в Кремле сообщили, что вопрос отмены или переноса прямых выборов губернаторов не обсуждается. Обсуждение отмены прямых выборов глав российских регионов отрицают и в Совете Федерации.

«То, что звучит в СМИ, это слухи. Когда это будет официально обсуждать парламент, когда будут внесены законопроекты, если они будут внесены кем-то, тогда мы начнём формулировать свою позицию», – пояснил глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству верхней палаты российского парламента Андрей Клишас.

По его словам, тема отмены выборов в России не обсуждается, и проекта подобного закона нет.

