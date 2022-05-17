В первой декаде мая россияне потребляли газ в рекордных масштабах

Как следует из официального отчета «Газпрома», опубликованного на сайте компании, в период с 2 по 6 мая российским потребителям был поставлен рекордный для этих дней объем газа, а 5 мая был достигнут абсолютный исторический рекорд месяца — 827,6 миллионов кубических метров в сутки.

Между тем, как отмечают в компании, поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок за 4 прошедших месяца снизились на 3,1% (на 3,9 млрд кубов) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, при условии, что в первой половине мая они были на 6,1% выше прошлогоднего уровня.

Что касается экспорта, то в компании отметили рост поставок российского газа в Китай, по газопроводу «Сила Сибири», в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. При этом общее количество газа, поставленного в страны дальнего зарубежья за 4 прошедших месяца, снизилось на 26,5% (20,2 млрд. куб.м) по сравнению с тем же периодом прошлого года. В российской компании подчеркнули, что «Газпром» поставляет газ зарубежным потребителям согласно подтвержденным заявкам.

Отдельно представители компании указали, что по данным Gas Infrastructure Europe, на 14 мая запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 13,4 млрд. кубических метров.

«Для выхода на уровень 90% заполненности подземных хранилищ, компаниям предстоит закачать еще более 49 млрд.куб.м. газа, а для достижения уровней даже "ковидного периода" (2019/2020 годов) — 59 млрд куб.м.», — сообщает официальный сайт «Газпрома».

Согласно предварительным данным, опубликованным в отчете «Газпрома», российская компания с 1 января по 15 мая добыла 193,8 млрд куб. м. газа. Это на 3,7% (на 7,5 млрд куб. м.) меньше, чем в 2021 году.