В России рекордно обрушились выдачи ипотеки

В апреле российские банки одобрили 37,2 тыс. ипотечных кредитов на 130,5 млрд рублей. По сравнению с мартом объем выданной ипотеки упал на 75%, а по числу оформленных договоров — на 77%. Такое падение является максимальным, оно почти вдвое больше того, что наблюдалось в начале пандемии, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Исторически падение максимальное. Такого резкого сжатия в ипотеке не наблюдалось даже в начале пандемии два года назад, когда кредиторы не могли закрывать сделки из-за локдауна: в апреле 2020-го объем и количество предоставленных ссуд на жилье сократились на 43 и 36% соответственно», — отметил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), выдачи ипотеки в апреле сократились на 60,7% по сравнению с мартом, и на 62,7% — по сравнению с февралем. Снизилось даже количество обращений россиян за ипотечным кредитом: на 40,8% по сравнению с мартом, и на 58,9% по сравнению с февралем.

Ситуация в этой сфере кредитования не улучшилась и в мае, отметил Лагуткин. Из-за большого количества выходных дней объем ипотечного кредитования может еще больше снизиться. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова считает, что ипотечный рынок будет напрямую зависеть от увеличения количества льготных программ. Лагуткин добавил, что ситуация с кредитованием может улучшиться при снижении ставки, и то не раньше осени.

Ранее «Эксперт» писал, министерство финансов России разработало и внесло в правительство проект постановления о снижении процентной ставки по льготной ипотеке на новостройки с 12% до 9% годовых. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн рублей.

