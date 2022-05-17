В Россию вернулись 80% покинувших страну после 24 февраля

По данным Минцифры, большая часть граждан, уехавших из России после начала спецоперации на Украине, решила вернуться. Такие выводы ведомство сделало на основе полученных на прошлой неделе данных операторов связи, передает «Интерфакс».

«Цифры обнадеживающие. Около 80% сим-карт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну», — заявил глава министерства Максут Шадаев. Он добавил, что IT-специалисты составляют «значимую часть этой аудитории».

Чиновник заверил, что у властей нет планов по исключению России из глобального интернета, однако уточнил, что необходимо выстраивать барьеры безопасности.

В Минцифры отмечают, что кадровый костяк IT-отрасли остается в стране, сообщил также Шадаев. «Я вижу по крупным компаниям. Практически костяк весь кадровый здесь, коллеги активно набирают новых специалистов. Практически у всех крупных компаний открыто большое количество вакансий», — рассказал глава ведомства.

Как писало агентство РБК со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности, в первом квартале 2022 года из России выехало 3,88 млн граждан — на 36% меньше, чем в последнем квартале 2021 года, однако на 46% больше, чем в январе-марте прошлого года. При этом около 28% поездок пришлось на страны, признанные Москвой недружественными.

Ранее «Эксперт» писал о том, что на фоне ухода западных IТ-гигантов из России отечественные компании продвигают свои решения, которые способны заменить иностранный софт. По данным IDC, рынок российского ПО сейчас оценивается на уровне 62 млрд руб. в год, и в связи с уходом многих западных производителей отечественные компании рассчитывают на укрепление своих позиций. В частности, «Лаборатория Касперского» недавно представила новую линейку продуктов в сфере информационной безопасности. Представители компании говорят о том, что резкий отток иностранных производителей программного обеспечения из РФ несет с собой большие угрозы для пользователей, которым жизненно необходимо переходить на «родные» разработки.