Вице-мэр Ефимов: в 2022 году в Москве начнут производить инновационную косметику

В особой экономической зоне Москвы осенью этого года начнет работу производство инновационной косметической продукции. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Резидент столичной особой экономической зоны к концу 2022 года начнет выпуск медицинских инъекционных препаратов для мезотерапии, а в 2023 году запустит профессиональную косметическую линейку продукции для ухода за кожей. Сумма инвестиций в проект составит более 170 миллионов рублей. Новое высокотехнологичное автоматизированное производство будет соответствовать современным стандартам и выполнять задачу насыщения рынка отечественной продукцией в тех сегментах, где высока зависимость от импорта», – добавил вице-мэр.

Площадь производства компании «Мезоформула» в ОЭЗ Москвы более 1,5 тыс. кв. метров. На территории уже завершены строительные работы и начата подготовка к установке чистых помещений и ключевого оборудования, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Готовясь к переезду на собственную территорию, компания выпускает продукцию на контрактных площадках. С открытием нового завода в ОЭЗ в Печатниках появится полный цикл производства препаратов с соблюдением всех стандартов. Здесь будет создано порядка 50 высококвалифицированных рабочих мест», – сказал Овчинский.

Резиденты ОЭЗ Москвы получают ряд налоговых льгот и преференций, благодаря чему проекты импортозамещения становятся одними из наиболее эффективных. В частности, компании имеют право на нулевую ставку налога на транспорт, имущество и землю, а налог на прибыль составляет всего 2%. Помимо этого, действуют таможенные преференции, пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев. «В текущем году введен мораторий на индексацию арендных ставок. Для развития технологического бизнеса на площадках ОЭЗ есть вся необходимая инфраструктура и налаженная кооперация резидентов», – отметил Дегтев.

На фоне непростой экономической ситуации компании «Мезоформула» пришлось оптимизировать производство, чтобы сохранить объем выпуска продукции и ее стоимость на приемлемом уровне, рассказала генеральный директор предприятия Надежда Каплева. В частности, были модернизированы сырьевые композиции, переориентированы закупки ингредиентов и упаковки. Помимо этого, компания разрабатывает новые препараты и планирует запустить новые позиции уже летом 2022 года. Также «Мезоформула» рассматривает варианты расширения экспорта в страны Персидского залива.