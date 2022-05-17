Выручка сервиса HeadHunter в первом квартале 2022 года увеличилась в 1,6 раза

Рекрутинговый сервис HeadHunter в первом квартале текущего года нарастил выручку по сравнению с аналогичным периодом 2021-го в 1,6 раза, до 4,45 млрд рублей.

Об этом говорится в отчете компании, передает «Интерфакс».

Отмечается, что выручка поднялась за счет увеличения ARPC (средний доход на клиента). Динамика роста наблюдалась в период до 24 февраля, после этого активность найма и выручки пошли на спад.

В России выручка сервиса увеличилась в 1,5 раза год к году, составив 4,11 млрд рублей. В частности, направление малого и среднего бизнеса по РФ показало рост на 47%, до 2,4 млрд рублей. Ключевые клиенты в России обеспечили компании 1,5 млрд рублей — в 1,7 раза больше, чем в первом квартале 2021 года.

Скорректированная EBITDA компании за отчетный период увеличилась в 1,7 раза, составив 2,3 млрд рублей, указывается в сообщении. Маржинальность показателя достигла 51,6% против 47,2% годом ранее. Скорректированная чистая прибыль HeadHunter повысилась в 1,75 раза, достигнув 1,4 млрд рублей. Капитальные затраты в первом квартале 2022 года составили 91 млн рублей. Чистый долг сервиса по состоянию на конец марта — 2,9 млрд рублей.

Число платящих клиентов в годовом выражении выросло на 4,2%, до 244,2 тыс. Показатель ARPC для ключевых клиентов по стране составил 127,3 тыс. руб., для малого и среднего бизнеса — 11,2 тыс. рублей.

HeadHunter — оператор крупнейшей в России онлайн-платформы по поиску работы, выполняющей роль посредника между работодателями и соискателями. Сервис оказывает платные услуги для работодателей. Для соискателей также предусмотрены платные премиум-опции. В настоящее время компания является безусловным лидером рынка. Ближайшие конкуренты (SuperJob, Rabota, VK Jobs, Avito Jobs) в несколько раз отстают по посещаемости сайтов, количеству резюме и соискателей, числу открытых вакансий.

Чистая прибыль компании за 2021 год по МСФО увеличилась на 191,3% до 5,493 млрд рублей. Выручка выросла на 92,8% в основном за счет высокого спроса на кандидатов, улучшения монетизации и консолидации приобретенных дочерних компаний.

Новые антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации РФ на Украине, не затронули бизнес HeadHunter. При этом на рынке сложилось мнение, что в новых условиях компания может даже выиграть, в частности, в связи с ожидаемым высоким спросом на российские IT-услуги и специалистов.