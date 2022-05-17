Ефимов: в индустриальном парке «Руднево» доступно более 4,5 тыс. кв.метров для производств

В столице начали принимать заявки на размещение производств в индустриальном парке «Руднево», который войдет в состав особой экономической зоны «Технополис “Москва”». Всего инвесторам будет доступно 4,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На востоке Москвы продолжается строительство перспективной площадки особой экономической зоны «Технополис “Москва”» – индустриального парка «Руднево». Сдача в эксплуатацию первой очереди запланирована в этом году. Инвесторы могут претендовать на помещения общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров в двух новых корпусах. Заявки от потенциальных арендаторов уже принимаются к рассмотрению», ̶ рассказал Владимир Ефимов.

В индустриальном парке «Руднево» смогут разместится любые высокотехнологичные производства. Компаниям доступны два готовых корпуса в формате brownfield – то есть на территории готовая инфраструктура. «Руднево» включен в федеральный реестр индустриальных парков.

«В общей сложности на 37 гектарах возводят более 280 тысяч квадратных метров производственных площадей. Среди критериев оценки потенциального инвестора — экологичность производства и выпускаемой продукции, зарегистрированные права на объекты интеллектуальной собственности, которые будут использоваться при реализации проекта. Также важны уровень локализации производства продукции и наличие ее в реестре российской промышленной продукции Минпромторга России», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Площадка «Руднево» — это уже шестая территория в составе ОЭЗ Москвы. С точки зрения логистики она расположена очень удачно – рядом находится МКАД, аэропорты «Жуковский» и «Домодедово», а также строится Северо-Восточная хорда.

«После включения индустриального парка в состав технополиса «Москва» с 2023 года компании смогут воспользоваться всеми преференциями, которые сейчас доступны резидентам особой экономической зоны. В частности, это нулевая ставка налога на землю, имущество и транспорт, ставка налога на прибыль в размере двух процентов, льготная аренда земли и таможенные льготы», ̶ уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

Чтобы расположить производство на территории индустриального парка, инвесторы должны соответствовать тем же требованиям, что и резиденты технополиса. За пять лет они должны вложить в проект не менее 54 тыс. рублей инвестиций на один кв. метр арендованной площади. Ставка аренды при этом составит не менее 9 тыс. рублей за кв. метр в год. Выручка на кв. метр должна составит не меньше 251 тыс. рублей за второй календарный год с планируемой даты завершения инвестиций. Учитывается и средняя заработная плата на будущем предприятии — она не должна быть ниже 72 331 рубля в месяц.