Ситуация с экономикой в Европе ухудшается с каждым днем

Очередной прогноз Еврокомиссии (ЕК) не только не сулит Старому Свету ничего хорошего, но и содержит предупреждение об ухудшении экономической ситуации на континенте в ближайшем будущем. Еще несколько месяцев назад в ведомстве Урсулы фон дер Ляйен царили приподнятое настроение и ожидание быстрого восстановления европейской экономики после коронавирусной пандемии. Сейчас в Брюсселе воцарилось уныние, а прогнозы по развитию экономики Европы снижены с 4 до 2,7%, то есть в полтора раза! Конечно, сыграли свою роль неутешительные новости из Китая, экономика которого сейчас находится под сильнейшим давлением, спровоцированным локдаунами в крупнейших городах. Однако искать главную причину ухудшающегося с каждым днем экономического положения Европы следует все же не за тысячи километров от континента, а в самом ЕС. Прежде всего, в недальновидной санкционной политике Брюсселя, которая во многом объясняет негативные тенденции в европейской экономике.
Чиновники ЕК сейчас работают день и ночь, штампуя ограничения против России. Дело доходит до смешного: не успевает Брюссель опубликовать очередной пакет санкций против России, как бдительные европейцы, главным образом на востоке Европы, требуют не расслабляться и приступать к работе над новым пакетом. Производство санкций поставлено на поток, сейчас в процессе утверждения уже шестой пакет с 24 февраля. С этим пакетом, правда, возникла существенная заминка из-за твердой позиции Венгрии по нефтяному эмбарго. 16 мая в Брюсселе собирались министры иностранных дел членов Евросоюза (ЕС), но и подчиненным Жозепа Борреля не удалось убедить главу венгерского МИД Петера Сийярто отказаться от поставок российской нефти.
С каждым днем все громче звучат голоса скептиков, указывающих европейскому начальству на то, что уже видит большинство европейцев: санкции против России вредят самой европейской экономике.
Экономисты ЕК прогнозируют, что инфляция, возможно, начнет снижаться осенью, но до этого достигнет во втором квартале 6,9%. Несмотря на рекордный рост цен главный европейский банк ЕЦБ не торопится повышать ключевую ставку, которая все еще остается отрицательной.
Первым крупным европейским банком, поднявшим ставку, стал в декабре 2021 г. Bank of England. За океаном тоже ужесточили монетарную политику: впервые в этом веке ФРС подняла ключевую ставку сразу на 0,5%. Эти решения не вызвали особого удивления, потому что в Великобритании инфляция сейчас на уровне 7%, самом высоком за 30 лет. В Америке она поднялась еще выше – до 8,3%, максимума за четыре десятилетия.
Европа очень сильно зависит от российского газа. Рост цен на энергоносители и электроэнергию, а также усиление проблем с поставками очень сильно бьет по бизнесу, которому все труднее поддерживать нормальную деятельность.
Очень тревожная ситуация сейчас в главной экономике Европы – Германии, где на долю промышленности приходится львиная доля ВВП. По оценкам Института макроэкономической политики (IMK) в Дюссельдорфе возможное эмбарго на российские энергоносители может обойтись европейской экономике в 114 – 286 млрд евро, что составляет от 3% до 8% ВВП объединенной Европы.
Берлин несмотря на угрозу немецкой экономике заявил вчера, что Германия готова отказаться от поставок нефти из России до конца этого года даже в том случае, если ЕС так и не сможет принять нефтяное эмбарго. Однако отказываться от поставок российского газа боятся даже «горячие» парни в правительстве Олафа Шольца, потому что резкий отказ приведет к фактической остановке немецкой экономики.