Очередной прогноз Еврокомиссии (ЕК) не только не сулит Старому Свету ничего хорошего, но и содержит предупреждение об ухудшении экономической ситуации на континенте в ближайшем будущем. Еще несколько месяцев назад в ведомстве Урсулы фон дер Ляйен царили приподнятое настроение и ожидание быстрого восстановления европейской экономики после коронавирусной пандемии. Сейчас в Брюсселе воцарилось уныние, а прогнозы по развитию экономики Европы снижены с 4 до 2,7%, то есть в полтора раза! Конечно, сыграли свою роль неутешительные новости из Китая, экономика которого сейчас находится под сильнейшим давлением, спровоцированным локдаунами в крупнейших городах. Однако искать главную причину ухудшающегося с каждым днем экономического положения Европы следует все же не за тысячи километров от континента, а в самом ЕС. Прежде всего, в недальновидной санкционной политике Брюсселя, которая во многом объясняет негативные тенденции в европейской экономике.

Чиновники ЕК сейчас работают день и ночь, штампуя ограничения против России. Дело доходит до смешного: не успевает Брюссель опубликовать очередной пакет санкций против России, как бдительные европейцы, главным образом на востоке Европы, требуют не расслабляться и приступать к работе над новым пакетом. Производство санкций поставлено на поток, сейчас в процессе утверждения уже шестой пакет с 24 февраля. С этим пакетом, правда, возникла существенная заминка из-за твердой позиции Венгрии по нефтяному эмбарго. 16 мая в Брюсселе собирались министры иностранных дел членов Евросоюза (ЕС), но и подчиненным Жозепа Борреля не удалось убедить главу венгерского МИД Петера Сийярто отказаться от поставок российской нефти.