Акции дня: трейдеры скупают акции МТС в ожидании выплат

В лидеры торгов вышли акции российской телекоммуникационной компании МТС по итогам сессии на Мосбирже. В среду, 18 мая бумаги подорожали на +11,72% до 243 рублей за акцию. В течение дня рост в моменте превышал 30%, а затем вернулся к более низким показателям.

Интерес к акциям вырос после рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды по итогам 2021 года. В отличие от многих других российских компаний, МТС не стала отказываться от выплат, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Так, дивиденды за прошлый год в общей сумме составят 66,3 млрд рублей, то есть 33,85 рубля на одну обыкновенную именную акцию (доходность на вторник почти 14%).

Индекс Мосбиржи к концу торгов поднялся на +0,88% до 2445,3 пунктов. Индекс РТС вырос на +0,98% до 1212,57 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:24 мск составила 109,84 долларов за баррель (-1,87%). Российская валюта укреплялась – 63,5 рублей за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Затем они были запущены в ограниченном режиме, сейчас к торгам допущены все акции.