Nasdaq: ралли на последние деньги

Во вторник «медвежье ралли», притормозившее было вчера, возобновилось. Распродажи акций, шедшие с начала апреля, подготовили хорошую почву для формирования на прошлой неделе локального «дна» и отскока перепроданных бумаг. Индекс Nasdaq Composite вчера прибавил 2,76%, S&P 500 – 2,02%, а Dow Jones Industrial Average – 1,34%.

Подъем был поддержан статистикой, показавшей рост розничных продаж в США. Это было расценено аналитиками, как свидетельство того, что потребители хорошо переносят инфляцию и более высокие ставки. Данные о росте производства также выглядели утешительно. Однако в большей степени подъем рынка был обусловлен техническими факторами, традиционно приводящими к всплескам цен после долгого падения.

И потому даже заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые в других условиях были бы восприняты, как «ястребиные», лишь приостановили рост. А затем их стали трактовать как оптимистичные. Он между тем говорил о твердой решимости ужесточать политику, пока не появятся явные свидетельства снижения инфляции. Если надо будет превысить «нейтральный» диапазон ставки, то это будет сделано без колебаний. Глава ФРС даже предупредил, что приблизить инфляцию к 2% будет нелегко и это может произойти за счет роста безработицы.

Он, впрочем, не был бы самим собой, если бы не сообщил, что рынок труда все равно останется сильным. Высказался он (хотя более обтекаемо, чем когда-то) и относительно того, что шансы на «мягкую посадку» (победа над инфляцией без рецессии) есть. И этого хватило – американские индексы ускорили рост.