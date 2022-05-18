Nasdaq: ралли на последние деньги

Во вторник «медвежье ралли», притормозившее было вчера, возобновилось. Распродажи акций, шедшие с начала апреля, подготовили хорошую почву для формирования на прошлой неделе локального «дна» и отскока перепроданных бумаг. Индекс Nasdaq Composite вчера прибавил 2,76%, S&P 500 – 2,02%, а Dow Jones Industrial Average – 1,34%.
Подъем был поддержан статистикой, показавшей рост розничных продаж в США. Это было расценено аналитиками, как свидетельство того, что потребители хорошо переносят инфляцию и более высокие ставки. Данные о росте производства также выглядели утешительно. Однако в большей степени подъем рынка был обусловлен техническими факторами, традиционно приводящими к всплескам цен после долгого падения.
И потому даже заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые в других условиях были бы восприняты, как «ястребиные», лишь приостановили рост. А затем их стали трактовать как оптимистичные. Он между тем говорил о твердой решимости ужесточать политику, пока не появятся явные свидетельства снижения инфляции. Если надо будет превысить «нейтральный» диапазон ставки, то это будет сделано без колебаний. Глава ФРС даже предупредил, что приблизить инфляцию к 2% будет нелегко и это может произойти за счет роста безработицы.
Он, впрочем, не был бы самим собой, если бы не сообщил, что рынок труда все равно останется сильным. Высказался он (хотя более обтекаемо, чем когда-то) и относительно того, что шансы на «мягкую посадку» (победа над инфляцией без рецессии) есть. И этого хватило – американские индексы ускорили рост.
Но на фоне большого пути (для ставки – вверх, для акций – вниз), который, несмотря на уже испарившиеся миллиарды долларов капитализации, только начинается, все это – рябь на воде. Ужесточающаяся денежно-кредитная политика и сдувающиеся «пузыри» активов изменили восприятие публики. И во многом они уже сформировали новое основное направление движения рынка, для которого всякий рост теперь – просто коррекция. Одно из проявлений этого – позиции профессиональных управляющих активами.
Bank of America огласил итоги «крайне медвежьего», по выражению его стратегов во главе с Майклом Хартнеттом, ежемесячного опроса менеджеров глобальных фондов. Он проводится с 1998 года, так что сравнить им было с чем. Репрезентативность традиционно приличная: 331 участник с $986 млрд под управлением.
Фонды активнее, чем когда-либо за последние 20 лет, уходят в кеш. Зафиксирован самый высокий уровень наличности в их балансах со времен взрыва «пузыря доткомов». Ее средние остатки выросли до 6,1% – максимум с замера, сделанного сразу после обрушения башен-близнецов 11 сентября 2001 года.
При этом участники опроса еще и назвали кеш классом активов, в отношении которого они сейчас наиболее оптимистичны. Вес акций в портфелях – самый низкий с мая 2020 года, а чистый «шорт» технологического сектора достиг уровня августа 2006 года.
Если же они и покупают акции, то, в первую очередь, выбирают такой защитный сектор, как здравоохранение. Затем идут сырьевые товары и энергетический сектор. Это неудивительно, ведь 77% управляющих (максимум с августа 2008 года) прогнозирует, что в течение года мировую экономику ждет стагфляция. Инфляция и стагнация – плохое время для большинства бумаг, но в прошлый раз (в 1970-х) портфель, выбираемый фондами, в самом деле, неплохо сработал. Вот только слишком уж многое поменялось за полвека, а на фондовом рынке, как и в других местах, история не столько повторяется, сколько рифмуется.