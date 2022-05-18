Антон Силуанов: «Не будем мы никакие дефолты объявлять»

Министр финансов Антон Силуанов сделал заявление в связи с тем, что Россию пытаются вынудить к дефолту по своим внешним обязательствам.

По его словам, объявлять дефолт по внешнему госдолгу Россия не будет, и если западная финансовая инфраструктура (для проведения платежей в долларах — «Эксперт») окажется закрытой, РФ будет исполнять свои обязательства в рублях.

«Не будем мы никакие дефолты объявлять. Мы не собираемся, у нас деньги есть. <…> В конечном счете, заплатим в рублях тем же самым иностранцам, если для нас будет закрыта западная инфраструктура», — цитирует Силуанова агентство ТАСС. Свое заявление он сделал в ходе выступления на лекции в рамках марафона «Новые горизонты» общества «Знание».

Ранее ос стороны властей США неоднократно звучали угрозы заблокировать платежи России в долларах по внешнему долгу после 25 мая.