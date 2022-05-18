АЦБК продолжит работу в соответствии с принципами ответственного управления лесами

Изменение правил международной сертификации не окажет влияния на экологическую и социальную политику Архангельского ЦБК.

Приостановка на неопределенное время действия всех российских торговых сертификатов FSC (Forest Stewardship Council® – Лесной попечительский совет) не окажет влияния на работу Архангельского ЦБК. Как говорится в сообщении компании, несмотря на принятие этой международной организацией политически мотивированного и не имеющего ничего общего с основополагающими принципами FSC решения, АЦБК намерен далее вести свою деятельность в строгом соответствии со стандартами, зарекомендовавшими себя на протяжении многих лет.

Решение о приостановке действия всех российских торговых сертификатов FSC отечественные лесопромышленники расценили как необоснованное и недружественное. Оно резко ограничило выход российским компаниям на международные рынки сбыта. Однако, понимая важность выполнения экологических и социальных обязательств и сертификации как важного фактора обеспечения доверия при взаимных поставках продукции, АЦБК намерен придерживаться прежних правил работы.

В частности, отметили на комбинате, руководство АО «Архангельский ЦБК» приняло решение не отказываться от принципов ответственного управления лесами. «Вне зависимости от позиции международных организаций, мы намерены строго соблюдать все экологические нормы и выполнять все взятые на себя социальные обязательства. В этой части нашей деятельности ничего не меняется», – подчеркнул генеральный директор компании Дмитрий Зылёв.

В конце апреля 2022 года на Архангельском ЦБК был проведен инспекционный аудит на соответствие требованиям FSC. Проверка не выявила несоответствий работы компании и требований, предъявляемых к компаниям, обладающими международными сертификатами. «Это значит, что Архангельский ЦБК в очередной раз отработал отчётный период в соответствии со стандартами FSC по сертификации цепочки поставок и использованию товарных знаков», – говорится в сообщении АЦБК.

При этом на Архангельском ЦБК выразили надежду, что уже в самое ближайшее время в России будет разработана Национальная система лесной сертификации, которая будет признаваться на уровне двухсторонних межправительственных соглашений дружественных стран, на уровне Евразийского экономического союза, стран БРИКС, других политико-экономических объединений.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих российских лесохимических предприятий. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы.