Банк «Тинькофф» должен вернуть клиенту отобранное ранее «случайное богатство»

Финансовый омбудсмен после рассмотрения обращений двух клиентов «Тинькофф банка», принял решение о взыскании с кредитной организации средств в пользу одного из них, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Службы финансового уполномоченного. По итогам другого обращения банк вернул деньги клиенту добровольно. Денежные средства ранее были списаны банком со счетов указанных лиц, как «необоснованный доход».

Нашумевшее дело связано с совершением клиенатми банка дистанционно в марте с.г. операций по конвертации, в ходе которых, в условиях быстрых изменений валютных курсов, ими была получена значитальная прибыль. Правомерность получения этой прибыли была вскоре оспорена банком под тем предлогом, что ее получение стало возможным из-за сбоя банковского программноог алгоритма.

«Данные обращения к финансовому уполномоченному пока носят единичный характер. В настоящее время финансовым уполномоченным рассмотрено два таких обращения. В рамках одного из них кредитная организация добровольно возвратила клиенту списанные с его счета денежные средства, в связи с чем финансовым уполномоченным принято решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. По результатам второго обращения финансовым уполномоченным принято решение о взыскании с кредитной организации списанных со счета потребителя финансовых услуг денежных средств», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Ранее «Тинькофф банк» сообщил, что в конце марта некоторые его клиенты , сумели обогатиться, воспользовавшись ошибкой банковского алгоритма при валютообменных операциях. Сочтя, что ему нанесен вред, банк списал с их счетов суммы заработка и сообщил о передаче материалов об этих клиентах в компетентные органы. Помимо этого, представитель «Тинькофф банка» указал, что кредитная организация оперативно ограничила им дистанционное банковское обслуживание.

В рамках рассмотрения обращений клиентов в адрес финансового уполномоченного тот установил, по сообщению его пресс-службы, что операции по конвертации денежных средств были совершены потребителем посредством канала дистанционного обслуживания в соответствии с курсами, действующими в момент совершения операций в кредитной организации, а также в отсутствии нарушений предусмотренных кредитной организацией правил проведения таких операций.

«При этом в рассмотренных финансовым уполномоченным ситуациях, несмотря на то, что потребители осуществили по несколько операций, связанных с переводом денежных средств между своими банковскими счетами, открытыми в разной валюте, кредитная организация при совершении опариваемыз операций не уведомляли их о каких-либо ошибках, связанных с работой алгоритма рассчёта кросс-курсов валют, а также не принимала мер, направленных на приостановление или отказ в совершении данных операций», — отметили в пресс-службе финомбудсмена.

Дополнительно в ведомстве обратили внимание на пункты статьи 2 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, несет риск наступления неблагоприятных последствий.

«По указанной причине наступившие для кредитной организации негативные экономические последствия сбоя в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют, возникшего не в связи с действиями потребителя финансовых услуг, не могут перелагаться на такого потребителя», — приводит ТАСС заявление пресс-службы финуполномоченного.