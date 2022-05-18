Британская инфляция обвалила европейские акции

Если инфляция в США вернулась во времена президентства Рональда Рейгана уже довольно давно (сейчас она соответствует зиме 1982 года), то в Великобритании ее возвращение в эпоху премьерства Маргарет Тэтчер состоялось только сейчас. Но зато темпы роста потребительских цен в королевстве скачком обошли американские. Национальная статистическая служба объявила о том, что британская инфляция взлетела с 7% в марте до 9% в апреле (в США это 8,5% и 8,3% соответственно). Это ее максимальный уровень с 1982 года.

Более раннему возвращению Великобритании на 40 лет назад мешали достижения времен рецессии, случившейся здесь в начале 1990-х годов, когда темпы роста потребительских цен превышали 8%. Сейчас страна вновь выглядит более уязвимой перед этой проблемой, чем большинство крупнейших развитых экономик. Банк Англии прогнозирует выход в этом году инфляции на двузначный уровень.

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И хотя озвученная в среду статистика не стала неожиданностью для рынка (аналитики ожидали 9,1%), европейские индексы, открывшиеся в этот день в плюсе, перешли к падению. Фунт стерлингов увеличил потери по отношению к доллару, упав с $1,2496 до $1,2353. Снизился и курс евро — с $1,0564 до $1,0474. Данные явно свидетельствовали о разрастании и укоренении проблем, многие из которых были не чисто британскими, а общеевропейскими.

Так, существенное влияние на цены оказали последствия антироссийских санкций и в целом ситуации вокруг Украины. Подорожание энергоносителей на оптовых рынках привело к росту потребительских счетов на 54%. Цены на бензин и дизтопливо выросли до рекордных значений.

С тем же связано и общемировое подорожание продовольствия. В Великобритании рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки составил 6,7%. Но и отдых подорожал на 5,9%, и рестораны с отелями — на 8%. Мебель и бытовая техника выросли в цене на 10,7%. Все это свидетельствует о том, что спираль инфляции, подпитываемой растущими в ответ на подорожание зарплатами, раскрутилась.

Но темпы роста цен в два с лишним раза превышают скорость увеличения заработных плат, так что покупательная способность потребителей страдает. Дальше будет хуже. Банк Англии прогнозирует еще большее ускорение инфляции к октябрю, когда размеры счетов за электроэнергию снова резко подскочат. А в Великобритании и так уже давно говорят о кризисе стоимости жизни и ищут виноватых.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли в понедельник заявил законодателям, что центральный банк бессилен перед ростом инфляции, 80% которой находится вне его контроля. Одновременно он предупредил об «апокалиптическом риске» резкого роста цен на продукты питания в этом году.

В свою очередь, обе основные британские партии, как и ряд экономистов, обвиняют управляющего Банком Англии в том, что он слишком долго называл инфляцию выше целевого уровня в 2% «временной», хотя в этом он и не отличался от главы ФРС. «Ошибка заключается в том, что центральные банки по всему миру очень уверены, что инфляция просто вернется к целевому уровню», — заявил LBC Мервин Кинг, руководивший Банком Англии в 2003-2013 годах.

«Даже учитывая довольно неуклюжие попытки Эндрю Бейли предостеречь от резкого повышения заработной платы в стране, рынки теперь рассчитывают на то, что Банку Англии придется повышать ставки намного быстрее, чем ему хотелось бы, — пояснил Bloomberg главный стратег CMC Markets Майкл Хьюсон. — Дело в том, что он стоит перед дилеммой: либо позволить инфляции замедлить экономику, либо повысить ставки намного быстрее, чтобы быстрее взять ее под контроль».

Эту ситуацию рынки проецируют и на всю Европу, где ЕЦБ еще даже не приступил к подъему ставки, хотя инфляция в ЕС уже достигла 8,1%. В итоге общеевропейский индекс Stoxx 600 в среду закрылся падением на 1,14%, при этом акции технологических компаний потеряли 2,8%. Большинство секторов и основных бирж закончили день на отрицательной территории. Британский FTSE 100 упал на 1,07%, германский DAX — на 1,26%, а французский CAC 40 — на 1,2%.