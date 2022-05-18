Что ждет бизнес в 2022 году: просчитываем риски, открываем новые возможности

Совместный проект Школы бизнеса «Синергия» и Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» форум «Окно возможностей» — это ежемесячный бесплатный онлайн-форум для всех владельцев малого и среднего бизнеса, которые в новых жестких условиях столкнулись с неизвестностью. Так много волнующих вопросов… На форуме будут все ответы от лучших экспертов страны!

2022 год оказал существенное влияние на МСП. Западные санкции скорректировали дальнейший вектор развития бизнеса в России. Пересматривается подход к ведению предпринимательской деятельности как на российской, так и на зарубежной арене. В контексте высокой неопределенности и возросших рисков ясно одно: старые стратегии не сработают.

«ОПОРА России повсеместно с корпорацией «Синергия» возобновляют проект по популяризации предпринимательства, который возник в 2019 году. Тогда результатом стало предоставление льготного кредитования для МСП по ставке не более 8,5%. Регионы получили на развитие бизнеса более 2 млрд рублей за 2019-20-й год. Пандемия внесла свои коррективы. Однако сегодня наступило новое время. С уходом западного бизнеса, зачастую бывшего монополистом во многих отраслях, для российских предпринимателей открылось окно возможностей, чтобы занять пустующие ниши и добиться отличного результата», - считает Исполнительный директор Школы Бизнеса "Синергия" Александр Рагиня.

19 мая на площадке SYNERGY STUDIO пройдет масштабный форум для владельцев малого и среднего бизнеса «Окно возможностей». На форуме не будет дискуссий и теории. В рамках однодневного мероприятия 12 ведущих экспертов страны расскажут:

Как отечественному бизнесу адаптироваться к новым условиям;

Как быстро завоевать ниши, которые станут актуальны в ближайшее время;

Когда стабилизируется финансовая система и рынок в целом.

Какие минимизировать налоговые риски

Рынок труда в новых условиях: от сохранения коллектива до релокации

Все о том, как сохранить бизнес в момент турбулентности, и многое другое вы узнаете на форуме «Окно возможностей».

Спикеры: