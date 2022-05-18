Джером Пауэлл не смог остановить «медвежье ралли»

Во вторник к вечеру основные фондовые индексы США прибавляли 1-2% по отношению к закрытию понедельника и находились на максимумах недели. Локальный минимум был достигнут ими вечером четверга после долгого снижения: несмотря на начало отскока, S&P 500 и Nasdaq закрыли вниз шестую неделю подряд, а Dow — седьмую.

Статья по теме: Dow: такого не было более 40 лет

Однако после начала ожидавшегося многими выступления Джерома Пауэлла на конференции Wall Street Journal могло показаться, что на этом отскок и закончен. Председатель ФРС сразу же подчеркнул свою решимость снизить инфляцию, заявив, что поддержит повышение процентных ставок до тех пор, пока ее динамика не улучшится.

«Если это предполагает преодоление широко понимаемых уровней нейтральности, мы без колебаний сделаем это, — сказал глава Федрезерва The Wall Street Journal в интервью в прямом эфире. — Мы будем идти до тех пор, пока не почувствуем, что находимся в том месте, где мы можем сказать, что финансовые условия находятся в надлежащем состоянии, мы видим, что инфляция снижается <…> Мы подойдем к этому. Никаких колебаний по этому поводу не будет».

И индексы быстро пошли вниз. Менее чем за 15 минут они потеряли около 1% от пика. Это вполне нормальная реакция рынка на уверенные обещания ужесточения денежно-кредитной политики, но в обычной ситуации, когда за спиной не было бы стольких недель распродаж, она могла быть стать и сильнее.

А Пауэлл тем временем продолжил. Он повторил обязательство приблизить инфляцию к целевому показателю ФРС в 2% (в апреле было 8,3%), но на этот раз предупредил, что это будет нелегко и может произойти за счет безработицы. Она в апреле была 3,6% и это один из самых ее низких уровней с конца 1960-х годов.

«У нас все еще был бы сильный рынок труда, если бы безработица выросла на несколько пунктов, — отметил он. — Я бы сказал, что есть несколько вероятных путей для мягкой или, как я уже говорил, ‘мягковатой’ посадки. Наша работа состоит не в том, чтобы уменьшить шансы, а в том, чтобы попытаться достичь этого».

И рынок, на котором по-прежнему оставалось немало «коротких позиций» (в первую очередь, в технологических акциях), счел это достаточно хорошей идеей для продолжения «медвежьего ралли». Уже через час Nasdaq Composite прибавлял 2,74%, S&P 500 — 2,02%, а Dow Jones Industrial Average — 1,34%. При этом они достигли довольно сильных уровней сопротивления, но если их удастся преодолеть, то подъем может продолжиться даже до цифр более чем недельной давности.

«Если посмотреть на несколько исторических параллелей, этот отскок может продлиться неделю или две и привести к росту на несколько процентов (хотя в наши дни все происходит намного быстрее из-за скорости технологий, потока информации и доступа к рынкам)», — цитировал во вторник CNBC со-руководителя отдела стратегии деривативов Susquehanna Financial Group Криса Мерфи.