Экскурсионные поездки школьников оплатят из бюджета

Ростуризм запускает программу бесплатных экскурсионных поездок для школьников по своим и соседним регионам. В текущем году на нее будет выделено 500 млн рублей, в последующие годы — по 1,5 млрд рублей. Действие этой программы рассчитано до 2024 года, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на «правительственном часе» в Госдуме.

«В этом году впервые запускается программа коротких школьных культурно-познавательных поездок, и уже в этом году 100 тыс. школьников из 18 регионов, которые захотели участвовать в проекте, отправятся в поездки по интересным экскурсионным программам с возможностью познакомиться с историей и культурой родного края и соседнего региона. У нас 500 тыс. рублей в этом году на эту меру выделяется, а со следующего — по 1,5 млрд», — цитирует «Интерфакс» Догузову.

Эта программа стартовала в 2022 году в рамках федерального проекта повышения доступности туристических продуктов Нацпроекта по развитию внутреннего туризма. Регионы, участвующие в ней, получают субсидии на определенные специально разработанные турпакеты для школьников. По данным правительства, стоимость поездки на каждого учащегося за счет бюджетов всех уровней составит не менее 7 тыс. рублей, из которых 5 тысяч будут выделяться из федерального бюджета. Программа школьных поездок запланирована до 2024 года.

Ранее «Эксперт» писал, что в России на пять лет сделают нулевой ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц. Соответствующий закон с антикризисными поправками в Налоговый кодекс РФ вступил в силу 26 марта. По оценке главы Ростуризма, налоговая льгота поможет решить проблему дефицита современных качественных отелей, а также сделает отрасль более конкурентоспособной. Крупные отельеры считают, что это поспособствует развитию отрасли.

