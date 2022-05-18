Эксперт: сроки создания авиадвигателя ПД-8 сдвигаются не вправо, а влево

Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил с рабочим визитом завод ОДК-Сатурн в Ярославской области и положительно оценил ход работ над новым авиационным двигателем ПД-8, который в ближайшем будущем должен прийти на смену силовым установкам зарубежного производства на самолетах Sukhoi Superjet New и Бе-200 «Альтаир».

Работы идут без отклонения от форсированного в силу санкционного давления Запада и спровоцированного им «самолетного голода» гражданской авиации плана, заверил министр. Ожидается, что уже в первой половине 2023 года начнутся интенсивные испытания двигателя непосредственно в составе импортозамещенной версии SSJ-100. Если они пройдут успешно, то сертификат типа на Superjet New будет выдан до начала 2024 года.

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«С учетом задач, которые стоят перед нами, процессы сертификации двигателя и самолета будут идти параллельно», — подчеркнул Денис Мантуров. Между тем, на сайте Минтпромторга размещено видео стендовых испытаний агрегата.

Напомним, что сейчас ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский SSJ-100 оснащен двигателями SaM146, выпускавшимися российско-французским совместным предприятием PowerJet. После введения антироссийских санкций их производство стало невозможно.

В свою очередь самолет-амфибия Бе-200, эксплуатируемый МЧС и используемый в основном для тушения пожаров, оснащался двигателями Д-436ТП разработанными и производившимися на Украине. С 2014 года и до последнего времени запрет на поставки этого силового агрегата и его комплектующих удавалось в той или иной степени обходить, однако сейчас такой возможности, конечно же, нет.

Двигателистроители не окажутся «слабым звеном»

Учитывая то, что вся российская авиатранспортная отрасль оказалась не без ошибок ее капитанов застигнута санкциями практически врасплох, можно констатировать, что ПД-8 нужен отечественной гражданской авиации не завтра, а вчера. Однако в текущей ситуации за благо можно счесть и тот факт, что он разрабатывался с 2019 года и теперь может быть доведен в сроки, сжатые настолько, насколько это возможно.

«Это один из немногих случаев, когда сдвиги по срокам могут быть не вправо, а влево. В целом по проекту двигателя ПД-8 планировалось использовать в значительной части уже отработанные технические и технологические решения, благо опыт был приобретен на проекте ПД-14 и некоторых других. Интересно, что в данном случае был применён ряд управленческих технологий и технологий проектирования, которые, действительно, позволили ускорить решение части вопросов относительно традиционного подхода. Здесь в полной мере использовались те преимущества, которые дают современные методы проектирования, использования суперкомпьютерных вычислений и прочее», — заявил «Эксперту» исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По его словам, именно на фоне того, что были достигнуты хорошие результаты, Денис Мантуров ранее обнародовал данное ему сверху поручение сократить сроки. «Сейчас, после завершения испытаний опытного двигателя на стенде и получения удовлетворительного результата, министром озвучена уверенность в реализуемости проекта с точки зрения сроков. Мы понимаем, что для проведения испытаний нужно одновременно иметь и самолет с импортозамещенными системами, и отечественный двигатель. И главным вопросом в рамках проекта в целом в настоящее время является синхронное освоение производства всех систем в достаточном количестве. Срок реализации будет определяться “слабым звеном”. Двигателистроители уверяют, что с точки зрения сроков таковым здесь они не окажутся», — констатировал Олег Пантелеев.

Он заметил, что в рамках создания импортозамещенного Superjet New есть довольно сложные процедуры отработки бортового радиоэлектронного оборудования. Что касается сертификации двигателя, то, как и по самолету в целом, вероятно, будет применена вполне обычная практика: сперва он получит сертификат с некоторыми ограничениями, затем в ходе испытаний диапазон ожидаемых условий эксплуатации по температуре и другим параметрам будет несколько расширяться.

Похожая ситуация имеет место с двигателем ПД-14, когда после получения базового сертификата типа в дальнейшем проводились работы, связанные с увеличением его ресурсов, что предоставит возможности более эффективной коммерческой эксплуатации самолетов, оснащенных данной силовой установкой.

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Силовой установке амфибии предстоит «оморячивание»

Что касается ПД-8 для Бе-200, то тут есть своя специфика. Она связана с так называемым «оморячиванием». Дело в том, что самолеты-амфибии, выполняют полеты над морем в условиях повышенного содержания соли в воздухе, а значит для их силовых установок могут использовать только те материалы, которые в данных условиях не подвержены коррозии.

«Нужно предварительно проводить испытания материалов на воздействие соленой воды и воздуха. Для них разрабатываются дополнительные регламенты обслуживания: после полетов промывается двигатель и так далее. Для базового двигателя Д-436ТП этот комплекс проблем был решен. Соответствующие материалы у российской стороны есть. Стоит задача просто применить их. Этот процесс может занять до двух лет», — считает Олег Пантелеев.

«Кроме того, у базового и нового российского двигателей будут различия в схеме навески, режимах эксплуатации. Но в целом, если двигатель получился, подтвердил заложенные параметры и имеет хорошие показатели по надежности и безотказности, процесс “оморячивания” пройдет довольно быстро», — заключил эксперт.