Фотовыставку с победителями хакатона «Моспром Studweek» открыли в столице

Фотовыставка на тему будущего московской промышленности открылась в Климентовском переулке столицы. Она посвящена студентам-победителям хакатона, а также испытаниям, через которые они прошли в ходе недели «Моспром Studweek». Об этом рассказал 18 мая руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что современная промышленность нуждается в молодых профессионалах, которые разбираются в актуальных технологических процессах. Это инженеры, программисты, конструкторы, технологи и многие другие. С другой стороны, выпускники вузов тоже ищут работу. «Чтобы соискателям и работодателям было проще находить друг друга, мы организовываем специальные мероприятия, благодаря которым молодые специалисты могут трудоустроиться или получить место для прохождения практики. Так, по итогам состоявшегося в апреле промышленного хакатона 30 студентов были приглашены на стажировку на ведущих предприятиях города, еще пять получили предложения о работе на Щербинском лифтостроительном заводе», — рассказал Владислав Овчинский.

В проекте представлены фотографии 29 человек – победителей промышленного хакатона. В числе участников, ставших героями выставки, — студенты московских вузов, таких как МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИЯУ МИФИ, РУДН, МГТУ «СТАНКИН», МАДИ.

В ходе хакатона они решали задачи, которые придумали на шести московских промышленных предприятиях. Так, для Щербинского лифтостроительного завода команда из 5 учащихся российского технологического университета МИРЭА разработала iOT-интерфейс и платформу для сбора данных с датчиков, став победителями. Лауреатам предложили вакансии IT-специалистов на предприятии.

Еще 30 студентов, успешно справившихся с заданиями от промышленников, пройдут практику на крупных московских производствах, в том числе на ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, ГК «Москабельмет», ЦЭНКИ, РКС и НПО «Наука».

«Хакатон — это возможность познакомиться с работодателем. Мы смогли применить знания, полученные в инженерной академии РУДН, на практике, решить реальную задачу, пообщаться с представителем компании», — поделилась опытом одна из героинь фотовыставки, капитан команды РУДН Майя Осипова. «Уверена, мы удивили всех, так как провели баллистический анализ поставленной перед нами задачи, сравнили варианты решения проблемы и, что самое главное, удовлетворили потребности заказчика», — добавила она.

Студенческая неделя «Моспром Studweek» объединила сразу несколько мероприятий: экскурсии по заводам Москвы, соревнования по решению прикладных задач и день карьеры. Проект существует уже второй год, за все время более трех тысяч жителей столицы приняли участие в студнеделе. В этом году мероприятие проходило с 9 по 15 апреля. Фотовыставка продлится до 15 июня.