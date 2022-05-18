Французская Societe Generale закрыла сделку по продаже Росбанка и «Интерросу»

Societe Generale закрыла сделку по продаже Росбанка и российского страхового бизнеса группе «Интеррос» Владимира Потанина.

Как указывается в сообщении французской компании, влияние от сделки, отражающее изменение валютных курсов с момента объявления о ней 11 апреля, будет учтено в отчетности за второй квартал текущего года. Чистый убыток группы от сделки составит около 3,2 млрд евро, отмечается в пресс-релизе.

В апреле стало известно, что Societe Generale первой из крупных европейских финансовых групп заявила о решении уйти из России. В начале мая компания заявила, что российский бизнес в первом квартале 2022 года принес группе убыток в размере 113 млн евро, пишет «Интерфакс».

Росбанк входит в число системно значимых кредитных организаций РФ. Societe Generale владела более 99% компании.

В «Интерросе» заявили, что обеспечат преемственность управленческой команды Росбанка. Также банк сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale в России.

Росбанк — один из крупнейших российских банков, Societe Generale развивала его более 10 лет. У Росбанка 4 млн клиентов в России, на октябрь 2021 года он занимал девятое место в перечне системно значимых кредитных организаций Банка России. Ранее Росбанк уже принадлежал «Интерросу», однако в 2006-2011 гг его контрольный пакет акций перешел к группе Societe Generale. Позже в состав Росбанка вошли также банки «Дельта-кредит» и «Русфинанс», на их основе банк начал развивать ипотечное и автокредитование.

Как писал «Эксперт», сделка по приобретению «Интерросом» Росбанка у Societe Generale стала примером цивилизованного подхода к ведению бизнеса в новых условиях и заложила основы для конструктивного взаимодействия с западными компаниями в будущем.