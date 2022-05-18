Консолидированная чистая прибыль «Ростеха» по итогам прошлого года выросла на 47%

Госкорпорация «Ростех» представила отчет о своей деятельности в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба компании, ее консолидированная выручка выросла на 9,9%, составив 2,06 трлн рублей. Консолидированная чистая прибыль выросла на 47%, до 163,5 млрд рублей. Показатель EBITDA поднялся на 18,3% и составил 334,9 млрд.

Отмечается, что значительно увеличился рост производства гражданской продукции, доля которой в продажах госкорпорации достигла 45,5%. «В денежном выражении выручка от гражданской продукции составила более 900 млрд рублей. Такой показатель обеспечен за счет выполнения масштабных проектов в авиа- и двигателестроении, автомобилестроении, электронике и IT, здравоохранении и других сферах», — подчеркивается в сообщении.

Общий объем инвестиций «Ростеха» в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы достиг 170 млрд рублей; корпорация реализовала более 70 проектов технологической модернизации. «В том числе выполнено техническое перевооружение производства вертолетных двигателей семейства ВК-2500 в Санкт-Петербурге, а также предприятий оптической отрасли в Вологодской и Новосибирской областях», — уточняется в пресс-релизе.

В числе наиболее ярких проектов «Ростеха» в сфере авиастроения указывается прототип легкого тактического самолета Checkmate, БПЛА «Охотник» с плоским реактивным соплом, а также офшорный вертолет Ми-171А3 для обслуживания объектов ТЭК. Отдельно подчеркивается, что в минувшем году был получен сертификат на серийное производство двигателей ПД-14; в рамках программы МС-21 прошли испытания самолета, оснащенного силовой установкой этого типа. Кроме того, в воздух поднялся первый МС-21 с «черным крылом» из отечественных композиционных материалов.

«В этом году "Ростех" отмечает 15 лет. К этой дате Корпорация подходит с новыми силами и существенным запасом прочности. Напомню, что в 2009 году выручка "Ростеха" составляла порядка 511 млрд рублей. По итогам прошлого года компания преодолела рубеж 2 трлн рублей — рост почти в четыре раза. Мы обеспечили почти 100-процентное исполнение гособоронзаказа. При этом более 45% выручки принесло гражданское производство, что является рекордным показателем для оборонного комплекса. Наша следующая планка — 50% к 2025 году. Речь, прежде всего, о жизненно важных для государства отраслях, таких как авиа- и автомобилестроение, двигатели, электроника, новые материалы, медицина. Для Корпорации это не просто бизнес-задача, это наша ответственность перед страной», — приводятся слова гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова.

О достижениях компании в 2021 году глава «Ростеха» рассказал лично президенту России Владимиру Путину.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») завершила стендовые испытания двигателя ПД-8, предназначенного для «глубоко русифицированной» версии ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100 New, а также для амфибии Бе-200.