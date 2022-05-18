МИД РФ объявил о высылке 34 сотрудников французской дипмиссии

Москва в качестве ответной меры объявила персонами non grata 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России, обязав их покинуть страну в течение двух недель.

Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, на Смоленскую площадь был вызван посол Франции Пьер Леви, которому заявлен решительный протест «в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением» Парижа о высылке 41 российского дипломата во Франции. Подчеркивается, что такой шаг наносит «серьезный ущерб» отношениям двух стран.

«В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены персонами нон грата. Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения послу соответствующей ноты», — указывается в заявлении МИД РФ.

Кроме того, как пишет «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя министерства Марию Захарову, из-за выдворения 30 российских дипломатов в МИД вызвали посла Италии Джорджо Стараче. В ближайшее время Россию должны будут покинуть 24 сотрудника итальянской дипмисии.

В начале апреля стало известно, что группа российских дипломатов во Франции объявлена персонами non grata. В коммюнике французского МИД, опубликованном на сайте ведомства, пояснялось, что решение было принято после того, как «в результате очень долгого расследования» Генеральная дирекция внутренней безопасности (DGSI) страны раскрыла «тайную операцию, якобы проведенную агентами российских спецслужб под дипломатическим прикрытием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такое решение закрывает окно для развития дипломатических отношений.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в связи с высылкой в начале апреля российских дипломатов из Дании Москва объявила персонами нон грата семерых сотрудников датского посольства в РФ.