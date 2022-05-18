Минэкономразвития пересмотрело прогноз на 2022-2025 годы

Министерство экономического развития РФ подготовило и внесло в правительство согласованные с Минфином основные параметры сценарных условий макропрогноза на 2022-2025 годы, передает «Интерфакс». Согласно документу, рост реальных доходов населения и заработной платы предполагаются в 2023 году, а рост ВВП — не ранее 2024-го.

«Мы считаем, что пик спада придется на третий квартал 2022 года. Изначально в марте ожидали, что главный обвал придется на второй квартал, но сейчас видим, что траектория спада более плавная. В результате начало восстановления сдвинули с третьего квартала на четвертый квартал. ВВП в базовом варианте начинает медленно восстанавливаться начиная с IV квартала 2022 года, однако в 2023 году рост остается отрицательным», — пояснил представитель министерства.

Прогноз Минэкономразвития в базовом варианте по падению ВВП в текущем году на 7,8% оказался более позитивным, чем ожидания Центробанка (спад на 8-10%). В следующем году министерство ожидает снижение ВВП на 0,7%, в 2024-ом — рост на 3,2%, а в 2025-ом — на 2,6%.

Минэкономразвития закладывает в базовый сценарий среднегодовую цену на нефть Urals в 2022 году — в $80 за баррель, в 2023-ем — $71,4, в 2024-ом — $66, в 2025-ом — $61,2.

Падение реальных располагаемых доходов населения Минэкономразвития прогнозирует в 2022 году на 6,8%, в 2023-ем возможен рост на 1,3%, в 2024-ом — на 4,3%, в 2025-ом — на 3%. Пик безработицы ожидается в III квартале текущего года (6,7%), в следующем году она может снизиться до 6,6%, в 2024-ом — до 5,4%, в 2025-ом — до 4,5%. Падение реальной заработной платы, по прогнозу министерства, в этом году может составить 3,8%, но уже в следующем — ожидается рост на 0,8%, в 2024-ом — на 2,9%, в 2025-ом — на 2,3%.

Министерство прогнозирует падение инвестиций в основной капитал в текущем году на 19,4%, однако уже со следующего года ожидается рост на 0,3%, в 2024-ом — на 8,9%, а в 2025-ом — на 5,3%. Падение оборота розничной торговли в 2022 году ожидается на уровне 8,7%, в 2023-ем возможен рост на 2,5%, в 2024-ом — на 4,9%, в 2025-ом — на 3,8%.

По словам представителя министерства, условия этого макропрогноза в ближайшее время планируется разослать в регионы и ведомства в рамках работы над уточнением бюджета на текущий год и плановый период 2023-2025 годов.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России внес существенные изменения в базовый среднесрочный прогноз. Регулятор ожидает сокращение российской экономики на 8-10% в 2022 году, в 2023 году — в пределах от -3 до 0%, а в 2024 году — рост на 2,5-3,5%. Банк России также существенно повысил прогноз по инфляции в России на 2022 год — до 18-23%. В предыдущем прогнозе ЦБ, опубликованном 11 февраля, регулятор ожидал инфляцию по итогам года в 5-6%. По скорректированному прогнозу снижение инфляции ожидается в 2023 году до 5-7%, а в 2024-ом она должна вернуться к цели в 4%.

