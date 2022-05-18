Мосбиржа взялась за пшеницу всерьез

Национальная товарная биржа уже с сегодняшнего дня начнет рассчитывать и ежедневно публиковать на своем сайте новый российский индикатор — биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы.

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Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка, это станет ответом на запрос участников рынка, которые хотят получить актуальный и рыночный индикатор, полноценно отражающий стоимость отечественной пшеницы.

Спрос на индикатор будет и внутри страны, и за рубежом

«До этого момента в России, являющейся крупнейшим экспортером зерновых, отсутствовал такой индикатор, а зарубежные аналогичные индексы либо не полностью, либо совсем не отражали специфику российского ценообразования», — отметил директор НТБ Никита Захаров. Индекс будет устанавливаться в рублях без НДС на основе ежедневного расчета средневзвешенной цены тонны пшеницы четвертого класса с условием оплаченной поставки в Новороссийск.

По словам Никиты Захарова, в планах биржи сейчас создание расчетного фьючерса на новый индекс. Он появится на срочном рынке Мосбиржи. Запуск производного финансового инструмента намечен на начало нового сельскохозяйственного сезона — июль–август этого года. Сейчас есть фьючерс на пшеницу, но так называемый поставочный — предполагающий материальную поставку. Расчетный фьючерс — чисто финансовый инструмент.

На российском рынке до текущего момента, действительно, не было нужного инвесторам индикатора, отслеживающего стоимость отечественной пшеницы, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павел Гаврилов. Зарубежные аналоги не давали полной картины. Учитывая, что Россия является крупнейшим экспортером зерновых, то спрос на индикатор будет иметься как внутри страны, так и за ее пределами, предположил он в беседе с корреспондентом «Эксперта».

Это также может привлечь инвесторов во фьючерс на индекс пшеницы, планирующийся к запуску со стороны Мосбиржи в будущем. Сам индекс, по его словам, может помочь прогнозировать изменения цен на внутреннем рынке и объемов экспорта в рублях. Сейчас фьючерс может быть интересен и для спекуляций. В настоящее время это весьма острый вопрос из-за выросших цен на пшеницу, тогда как многие экспортеры из других стран вводят ограничения на поставки для сдерживания роста цен на внутреннем рынке, считает Павел Гаврилов.

В свете сильного роста мировых цен на пшеницу и фактического отсутствия надёжного и точного индикатора, который бы точно отражал динамику цен в России, создания индекса выглядит вполне логичным и своевременным шагом, уверен ведущий аналитик дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Алексей Головинов.

По его мнению, индекс и фьючерс на этот индекс будут интересны и зарубежным участникам рынка, так как Россия является крупнейшим экспортёром пшеницы в мире. На данный момент альтернативой являются лишь цены фьючерсов на пшеницу в США и в Европе.

На текущий момент на Мосбирже все же есть схожий инструмент, это фьючерс на пшеницу, но он поставочный, констатировал в комментарии «Эксперту» Алексей Головинов. Добавление же расчётного фьючерса должно привлечь внимание российских инвесторов.

Вокруг пшеницы крутится весь мир

Проблема сырьевого ценообразования в России давно стоит на повестке, подтвердила «Эксперту» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Являясь крупнейшим экспортером многих видов товаров на мировой рынок, мы по-прежнему, не определяем цену, по которой можем его продать. Любые попытки переноса центра определения цены в Россию натыкались на откровенный саботаж покупателей.

Одним из наиболее уязвимых рынков в этом смысле остается рынок пшеницы. Причерноморский регион до сих пор был единственным регионом в мире, где не было собственного биржевого механизма определения цены. Необходимость в собственном ценообразовании росла вместе с объемами экспорта.

В 2019 году НТБ, входящая в структуру Московской биржи, начала расчет индекса цен на пшеницу на базисе FOB, напомнила эксперт. На Московской бирже появился поставочный фьючерсный контракт, который не пользовался особым успехом у производителей. Однако потребность производителей, экспортеров и потребителей зерна в хеджировании и наличии индикатора рынка оставалась острой.

С введением санкций и ограничением доступа к иностранным зарубежным ресурсам, а также в связи с необходимостью перевода оплаты за экспорт зерна в рубли, заинтересованность во внутреннем ценовом индикаторе дополнительно увеличилась. И в ответ на возникшую потребность рынка НТБ предложила расчет индекса цен на пшеницу на базисе CTP Новороссийск.

Индикатор способен помочь в налаживании прозрачного ценообразования на Причерноморскую пшеницу, который со временем станет основой экспортных контрактов для основных покупателей российских зерновых, уверена Оксана Лукичева.

В июле Московская биржа планирует запустить расчетный фьючерс на индекс цен CPT, что поможет повысить ликвидность рынка зерновых, а также привлечет спекулятивный капитал, добавила эксперт. Совместная работа участников рынка должна привести к долгожданному формированию российского центра ценообразования на крупнейший экспортный ресурс.



Новый биржевой индекс на отечественную пшеницу в первую очередь создан для того, чтобы отражать специфику российского ценообразования, согласился и финансовый аналитик Андрей Плотников. В связи с политической обстановкой в настоящее время, основные поставщики внебиржевой информации, а именно — Bloomberg и Refinitiv, ушли с российского рынка, поэтому появление новых индикаторов как никогда актуально, сообщил он «Эксперту».

«Я считаю, что сейчас, этот индикатор является отличным решением, так как, по моему мнению, 2022-й является товарно-сырьевым годом. К примеру, за последний месяц пшеница выросла на 45%, такие показатели мы видим впервые. Вокруг пшеницы сейчас крутится весь мир. Мировая “пшеничная война” очень активно прогрессирует. Мировой рынок уже остался без экспорта из России и Украины. Сейчас к ним присоединилась ещё и Индия. Ключевые поставщики отказываются от экспорта, прогнозируется массовый голод. В мировом зерновом балансе пшеница — одна из самых важных составляющих, поэтому я считаю, что новый биржевой индекс и фьючерс на пшеницу будут очень актуальны и полезны отечественной стране сейчас», — заключил Андрей Плотников.