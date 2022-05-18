Нефтяные надежды: Китай, Венесуэла, автомобили, ураганы

После достижения семинедельных максимумов во вторник 17 мая, цены на нефть упали на 2%. Это произошло после того, как Reuters сообщило, что Соединенные Штаты могут ослабить некоторые ограничения в отношении правительства Венесуэлы. Известие всколыхнуло надежды инвесторов на то, что рынок увидит дополнительные поставки сырья на рынки.

Дополнительное давление на цены оказало также заявление главы ФРС Джерома Пауэлла, который предупредил, что экономика может пострадать от попыток снизить инфляцию. Центральный банк США будет продолжать настаивать на ужесточении денежно-кредитной политики США, пока не станет ясно, что инфляция снижается, заявил глава Федрезерва.

В результате нефть марки Brent упала на 2%, до 111,93 доллара за баррель, а американская WTI — на 1,6%, до 112,40 доллара за баррель. Впервые с мая 2020 года стоимость нефти Brent опустилась ниже цены американской West Texas Intermediate. Нефтеперерабатывающие заводы по всему миру пытаются найти альтернативные источники энергии, запасы нефти в США падают, и это подняло цену на американскую нефть, заявил Эндрю Липоу, президент Lipow Oil Associates в Хьюстоне.

Что же касается Венесуэлы, то администрация президента США Джо Байдена, вероятно, разрешит американской нефтяной компании Chevron Corp (CVX.N) провести переговоры с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники. Впрочем, окончательного решения о продлении текущей ограниченной лицензии Chevron на деятельность в Венесуэле пока нет.

Между тем, спрос на топливо постепенно будет восстанавливаться в Китае после того, как Шанхай изложил планы по прекращению блокировки города из-за пандемии Covid-19 в начале июня. Пока же последние данные показали, что в апреле Китай потребил на 11% меньше сырой нефти, чем год назад.