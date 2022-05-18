Нефтяные надежды: Китай, Венесуэла, автомобили, ураганы

После достижения семинедельных максимумов во вторник 17 мая, цены на нефть упали на 2%. Это произошло после того, как Reuters сообщило, что Соединенные Штаты могут ослабить некоторые ограничения в отношении правительства Венесуэлы. Известие всколыхнуло надежды инвесторов на то, что рынок увидит дополнительные поставки сырья на рынки.
Дополнительное давление на цены оказало также заявление главы ФРС Джерома Пауэлла, который предупредил, что экономика может пострадать от попыток снизить инфляцию. Центральный банк США будет продолжать настаивать на ужесточении денежно-кредитной политики США, пока не станет ясно, что инфляция снижается, заявил глава Федрезерва.
В результате нефть марки Brent упала на 2%, до 111,93 доллара за баррель, а американская WTI — на 1,6%, до 112,40 доллара за баррель. Впервые с мая 2020 года стоимость нефти Brent опустилась ниже цены американской West Texas Intermediate. Нефтеперерабатывающие заводы по всему миру пытаются найти альтернативные источники энергии, запасы нефти в США падают, и это подняло цену на американскую нефть, заявил Эндрю Липоу, президент Lipow Oil Associates в Хьюстоне.
Что же касается Венесуэлы, то администрация президента США Джо Байдена, вероятно, разрешит американской нефтяной компании Chevron Corp (CVX.N) провести переговоры с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники. Впрочем, окончательного решения о продлении текущей ограниченной лицензии Chevron на деятельность в Венесуэле пока нет.
Между тем, спрос на топливо постепенно будет восстанавливаться в Китае после того, как Шанхай изложил планы по прекращению блокировки города из-за пандемии Covid-19 в начале июня. Пока же последние данные показали, что в апреле Китай потребил на 11% меньше сырой нефти, чем год назад.
На нее давят, а она растет
Начало недели для трейдеров, которые продолжают удерживать длинные позиции по нефти, началось достаточно неплохо: открывшись в районе 111,7 доллара за баррель Brent в понедельник, топливо продолжило рост от конца прошлой недели, в моменте доходя до 116 долларов, говорит сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Но вечером во вторник произошел спад активности покупателей, констатирует эксперт. Причины роста цен остаются теми же: конфликт на Украине, обсуждаемое эмбарго, нехватка топлива в мире на фоне восстановления спроса после пандемии, нежелание ОПЕК+ наращивать поставки, восстановление спроса в Китае после локдауна. Но к факторам давления на цены неожиданно добавился новый и достаточно сильный — США начали снимать санкции с Венесуэлы. А она может серьезно помочь в замещении российской нефти на мировом рынке.
Утро среды выдалось относительно спокойным после волатильного вторника: стоимость барреля Brent сейчас находится в середине технического канала и консолидируется вокруг 113-113,5 доллара за баррель, констатирует Переславский. Сегодня выйдут данные по запасам нефти в США, которые могут качнуть маятник в одну из сторон, но глобального влияния это все равно не окажет, дав разве что небольшие пики в моменте.
Фокус инвесторов до конца недели будет на том, как Китай выходит из карантина, как станет развиваться конфликт на Украине, что в итоге будет с шестым пакетом санкций и какие дальнейшие действия будут предприниматься Венесуэлой и США. Несмотря на негатив для цен от карантина в Шанхае и венесуэльского вопроса, более реальным сценарием эксперту видится выход к 116-117 долларам за баррель к концу недели.
Потенциал потребления растет
На прошедшей неделе цены на нефть подрастали, напоминает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent повышалась до 115 долларов за баррель, цены на WTI подрастали до 112,8 доллара за баррель. Сразу несколько факторов поддерживали этот рост: в Китае началось ослабление локдаунов на фоне отсутствия новых случаев заражения, запасы нефти в США снизились, ЕС не смог согласовать наложение эмбарго на покупку российской нефти.
Всё это, уверена аналитик, повышает потенциал прироста потребления в среднесрочной перспективе. Дисконты на поставку российской нефти стабилизировались на уровне 34 доллара за баррель. Вынужденный отказ крупнейших трейдеров работать с российскими нефтяными компаниями привел к появлению новых игроков на рынке перевозки, а также активизировал к участию в перевозке покупателей.
ФРС США в мае повысила процентную ставку на 0,5% и может повысить ставку в июне на эту же величину, что рынок воспринимает как смягчение условий. ОПЕК+ сохранил величину прироста добычи неизменной на уровне 432 тыс. баррелей в сутки. Очередное заседание ОПЕК и ОПЕК+ назначено на 2 июня. Запасы нефти в США по данным API на прошлой неделе вновь упали (-2,4 млн баррелей). Сегодня выйдут данные по запасам от EIA. Предварительно ожидается рост запасов на 1,38 млн баррелей.
Соответственно, говорит Лукичева, можно ожидать сохранения растущей динамики цен. Поддержку рынку также оказывает начало автомобильного сезона в Северном полушарии, низкий уровень запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, приближение очередного активного сезона ураганов в Атлантике.