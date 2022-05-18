Оплата в СБП стала доступна через прикладывание смартфона

Банк России начал внедрение оплаты в Системе быстрых платежей (СБП) с помощью NFC-технологии, позволяющей расплатиться за товар, приложив смартфон к платежному терминалу. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе просветительского марафона «Новые горизонты», передает агентство «Прайм».

«Буквально на днях мы запустили опцию NFC, когда вы можете с помощью мобильного телефона, прикладывая, оплатить с помощью СБП ту покупку, которую вы делаете, например, в кафе или торговой сети», — сообщила Скоробогатова.

Она отметила, что внедрение NFC позволит осуществлять платеж через СБП в одно касание, пояснив, что для этого магазину достаточно иметь обычную QR-наклейку с NFC-антенной. Для пользователя платеж с помощью приложения СБПэй будет выглядеть так же, как оплата смартфоном с помощью привычного pay-сервиса.

Скоробагатова также сообщила, что доля безналичных платежей в России выросла уже до 75%, причем, за очень короткий период времени.

Ранее «Эксперт» писал, что за I квартал 2022 года число клиентов Системы быстрых платежей выросло на 6 млн человек, а количество тех, кто хотя бы раз сделал перевод или провел платеж через эту систему, превысило уже 50 млн человек. За январь-март в СБП было совершено 436 млн операций более чем на 2,4 трлн рублей. Это на 400 млрд рублей больше, чем в IV квартале прошлого года и на 1,76 трлн рублей, чем год назад.

