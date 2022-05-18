ПАО «Газпром» выплатит рекордные для российского рынка дивиденды

Как сообщается на портале «Центра раскрытия корпоративной информации», Правление ПАО «Газпром» назначило на 26 мая заседание Совета директоров, на котором будет рассмотрен вопрос о размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям компании по итогам 2021 года. На заседании директора «Газпрома» распределят также его прибыль за тот же период Помимо выплаты дивидендов, будет обсуждаться и ряд иных вопросов деятельности компании.

Как дополнительно сообщает ТАСС, «Газпром» получил по итогам прошлого года максимальный финансовый результат за всю свою историю. Он достиг 2,093 трлн рублей по МФСО.

Как указывал в декабре 2021 года заместитель председателя правления холдинга Фамил Садыгов, объем выплат «Газпрома» акционерам может превысить 1 трлн рублей, что будет рекордным результатом для всего финансового рынка России. Дивидендные выплаты на одну акцию составят более 45 рублей.

Сравнивая прошлые рекорды по выплатам, ТАСС сообщает, что в 2018 году «Газпром» выплатил 16,61 рублей на одну акцию, а в 2021 году - 12,55 рублей на акцию.

Согласно информации на сайте компании о распределении акционерного капитала, эти дивиденды получит в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (38,37% акцуионерного капитала), АО «РОСНЕФТЕГАЗ» (10,97%) и АО «Росгазификация» (0,89%), также владельцы АДР (16,16%) и прочие зарегистрированные лица (33,61%). Общее количество акций «Газпрома» составляет 23 673 512 900.