Первый полноценный образец двигателя для нового самолета ЛМС-901 «Байкал» представят в декабре

Предсерийные образцы двигателя ВК-800 для нового легкого многоцелевого российского самолета ЛМС-901 «Байкал», который должен сменить советские Ан-2, планируется получить в марте 2023 года; первый полноценный образец Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) готовится представить в декабре 2022-го.

Об этом рассказал технический директор дивизиона «Двигатели» УЗГА Леонид Худорожков, передает ТАСС.

«Мы по графику двигаемся к тому, что в декабре мы получим первый полноценный образец двигателя, который будет являться доводочным экземпляром. И март 2023 года — это двигатель, который будет являться предсерийным. Дальше — планомерное освоение, постановка его на летающей лаборатории и переход к серийному производству», — сообщил он, добавив, что в настоящий момент имеется первый опытный образец двигателя. Всего испытания продут 12 образцов.

Уточняется, что сейчас разрабатывается газогенератор двигателя, его сборку планируется завершить в июне. В это же время должны начаться испытания. В июле планируется собрать первые две базовые установки для проверки конструктивных элементов двигателя — камеры сгорания и компрессора.

По словам Худорожкова, разработчики используют современные технологии, в том числе титановые компоненты и напечатанные на 3D-принтерах детали.

Технический директор дивизиона «Двигатели» УЗГА отметил, что серийное производство ВК-800 не предполагает использование зарубежных компонентов. «У нас в составе двигателя 1,5% иностранных компонентов двух производителей. И на стадии ОКР — опытно-конструкторской разработки — наши предприятия-кооперанты активно ведут разработку этих элементов. Мы получаем первые образцы, и опытно-конструкторская разработка, завершившись, уже не предполагает использование иностранных компонентов. Поэтому серийное производство будет полностью из российских компонентов», — подчеркнул Худорожков.

ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полет в январе этого года. Ожидается, что новое воздушное судно заменит многоцелевой советский Ан-2. Как отмечается на сайте проекта, самолет создается для местных воздушных линий с широкой областью применения: грузовые перевозки, лесопатрульные работы и десантирование, патрулирование и мониторинг, транспортировка людей, нуждающихся в

медицинской помощи; аэрофотосъемка, поисково-спасательные и авиационно-химические работы. Первые коммерческие поставки намечены на 2023 год.